https://uz.sputniknews.ru/20230128/nuland-ssha-rady-unichtojeniyu-rossiyskogo-gazoprovoda--video-31788403.html
Нуланд: США рады уничтожению российского газопровода — видео
Нуланд: США рады уничтожению российского газопровода — видео
США не скрывают своей радости от уничтожения российского газопровода. Об этом прямо заявила американский замгоссекретаря Виктория Нуланд — та, что раздавала печеньки на киевском Майдане.
2023-01-28T14:12+0500
2023-01-28T14:12+0500
2023-01-28T14:12+0500
в мире
виктория нуланд
сша
газопровод
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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что она и администрация Штатов рады, что “Северный поток — 2” — “груда металла на дне моря”.Об этом она высказалась на слушаниях в конгрессе.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, сначала, из-за технических проблем, значительно сократились, а с потом вовсе прекратились.Спустя месяц после этого на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.При этом Германия и вся Европа становится все более зависимой от американского сжиженного газа, который стоит в разы дороже российского. Исходя из этого, радость Нуланд и администрации США выглядят вполне логичными.
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нуланд видео северный поток груда металлолома сша радость уничтожение газопровод замгоссекретарь виктория печеньки на майдане
нуланд видео северный поток груда металлолома сша радость уничтожение газопровод замгоссекретарь виктория печеньки на майдане
Нуланд: США рады уничтожению российского газопровода — видео
США не скрывают своей радости от уничтожения российского газопровода. Об этом прямо заявила американский замгоссекретаря Виктория Нуланд — та, что раздавала печеньки на киевском Майдане.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что она и администрация Штатов рады, что “Северный поток — 2” — “груда металла на дне моря”.
Об этом она высказалась на слушаниях в конгрессе.
“Сенатор Круз, мне, как и вам (и, полагаю, администрации тоже), очень радостно осознавать, что сейчас “Северный поток - 2” — это, как вам нравится говорить, груда металла на дне моря”, — сказала она.
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, сначала, из-за технических проблем, значительно сократились, а с потом вовсе прекратились.
Спустя месяц после этого на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.
Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.
При этом Германия и вся Европа становится все более зависимой от американского сжиженного газа, который стоит в разы дороже российского. Исходя из этого, радость Нуланд и администрации США выглядят вполне логичными.