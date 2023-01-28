https://uz.sputniknews.ru/20230128/nuland-ssha-rady-unichtojeniyu-rossiyskogo-gazoprovoda--video-31788403.html

Нуланд: США рады уничтожению российского газопровода — видео

Нуланд: США рады уничтожению российского газопровода — видео

США не скрывают своей радости от уничтожения российского газопровода. Об этом прямо заявила американский замгоссекретаря Виктория Нуланд — та, что раздавала печеньки на киевском Майдане.

2023-01-28T14:12+0500

2023-01-28T14:12+0500

2023-01-28T14:12+0500

в мире

виктория нуланд

сша

газопровод

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что она и администрация Штатов рады, что “Северный поток — 2” — “груда металла на дне моря”.Об этом она высказалась на слушаниях в конгрессе.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, сначала, из-за технических проблем, значительно сократились, а с потом вовсе прекратились.Спустя месяц после этого на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время страна планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.При этом Германия и вся Европа становится все более зависимой от американского сжиженного газа, который стоит в разы дороже российского. Исходя из этого, радость Нуланд и администрации США выглядят вполне логичными.

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