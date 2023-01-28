https://uz.sputniknews.ru/20230128/petrushka-i-fistashki-soxranyat-zrenie-31468508.html

Петрушка и фисташки сохранят зрение

Петрушка и фисташки сохранят зрение

Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала о полезных свойствах некоторых продуктов, которые способны сохранить зрение.

2023-01-28T22:00+0500

2023-01-28T22:00+0500

2023-01-28T22:00+0500

это интересно

зрение

врач

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1e/22025585_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0f1ef9a21fb24e379ccb332abf3e2e20.jpg

Петрушка, фисташки и болгарский перец полезны для глаз, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.Излучение с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов повреждает клетки сетчатку глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, который содержится в названных продуктах, способны защитить зрение, сказала Калинина.По ее словам, больше всего лютеина и зеаксантина в шпинате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Также они в большом количестве содержатся в зеленом горошке, фисташках и тыкве.Специалист уточнила, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

что поможет сохранить зрение врач эндокринолог диетолог ирина калинина что полезно петрушка фисташки