https://uz.sputniknews.ru/20230128/petrushka-i-fistashki-soxranyat-zrenie-31468508.html
Петрушка и фисташки сохранят зрение
Петрушка и фисташки сохранят зрение
Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала о полезных свойствах некоторых продуктов, которые способны сохранить зрение.
2023-01-28T22:00+0500
2023-01-28T22:00+0500
2023-01-28T22:00+0500
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Петрушка, фисташки и болгарский перец полезны для глаз, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.Излучение с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов повреждает клетки сетчатку глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, который содержится в названных продуктах, способны защитить зрение, сказала Калинина.По ее словам, больше всего лютеина и зеаксантина в шпинате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Также они в большом количестве содержатся в зеленом горошке, фисташках и тыкве.Специалист уточнила, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%.
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что поможет сохранить зрение врач эндокринолог диетолог ирина калинина что полезно петрушка фисташки
что поможет сохранить зрение врач эндокринолог диетолог ирина калинина что полезно петрушка фисташки
Петрушка и фисташки сохранят зрение
Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала о полезных свойствах некоторых продуктов, которые способны сохранить зрение.
Петрушка, фисташки и болгарский перец полезны для глаз, рассказала
телеканалу "Москва 24" врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.
Излучение с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов повреждает клетки сетчатку глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, который содержится в названных продуктах, способны защитить зрение, сказала Калинина.
"Все они из группы каротиноидов – природных органических пигментов, которые сами по себе не синтезируются в организме. Пополнять их запасы можно только из определенных продуктов или витаминных комплексов", – рассказала врач.
По ее словам, больше всего лютеина и зеаксантина в шпинате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Также они в большом количестве содержатся в зеленом горошке, фисташках и тыкве.
Специалист уточнила, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%.