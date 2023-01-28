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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Петрушка и фисташки сохранят зрение
Петрушка и фисташки сохранят зрение
Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала о полезных свойствах некоторых продуктов, которые способны сохранить зрение.
2023-01-28T22:00+0500
2023-01-28T22:00+0500
это интересно
зрение
врач
продукты
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Петрушка, фисташки и болгарский перец полезны для глаз, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.Излучение с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов повреждает клетки сетчатку глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, который содержится в названных продуктах, способны защитить зрение, сказала Калинина.По ее словам, больше всего лютеина и зеаксантина в шпинате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Также они в большом количестве содержатся в зеленом горошке, фисташках и тыкве.Специалист уточнила, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%.
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что поможет сохранить зрение врач эндокринолог диетолог ирина калинина что полезно петрушка фисташки
что поможет сохранить зрение врач эндокринолог диетолог ирина калинина что полезно петрушка фисташки

Петрушка и фисташки сохранят зрение

22:00 28.01.2023
© Pixabay/sunnysun0804Фисташки
Фисташки - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2023
© Pixabay/sunnysun0804
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Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина рассказала о полезных свойствах некоторых продуктов, которые способны сохранить зрение.
Петрушка, фисташки и болгарский перец полезны для глаз, рассказала телеканалу "Москва 24" врач-эндокринолог, диетолог Ирина Калинина.
Излучение с экранов компьютеров, телевизоров и смартфонов повреждает клетки сетчатку глаз. Лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин, который содержится в названных продуктах, способны защитить зрение, сказала Калинина.
"Все они из группы каротиноидов – природных органических пигментов, которые сами по себе не синтезируются в организме. Пополнять их запасы можно только из определенных продуктов или витаминных комплексов", – рассказала врач.
По ее словам, больше всего лютеина и зеаксантина в шпинате, болгарском перце, базилике, петрушке и рукколе. Также они в большом количестве содержатся в зеленом горошке, фисташках и тыкве.
Специалист уточнила, что 18 граммов оливкового масла повышают усвоение каротиноидов с 5 до 25%.
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