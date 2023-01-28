https://uz.sputniknews.ru/20230128/semeynym-predprinimatelyam-predostavyat-novye-lgotnye-kredity-31796595.html

Семейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты

Семейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты

Как ожидается, новые кредиты позволят увеличить количество рабочих мест.

2023-01-28T21:04+0500

2023-01-28T21:04+0500

2023-01-28T21:04+0500

экономика

кредит

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Правительство в этом году выделит 300 млн долларов на программы по развитию семейного предпринимательства, следует из постановления президента.Их получат три банка Узбекистана: АКБ “Агробанк”, АКБ “Микрокредитбанк” и АК “Халк банки”.В республике льготные кредиты по ставке 14 процентов годовых выделяются:семейным предпринимателям на расширение деятельности – на срок до трех лет, включая льготный период от трех до шести месяцев;для животноводства (крупный рогатый скот, овцы, козы), рыбоводства и птицеводства (производство яиц) – на срок до трех лет, включая льготный период до одного года;для организации садоводства, виноградарства и лимоноводства, закупки теплиц, сельскохозяйственной техники и оборудования – на срок до 7 лет, включая льготный период до трех лет;членам Ассоциации “Хунарманд” – на закупку оборудования, запчастей и сырьевых материалов, создание центров развития ремесленничества, школ “усто – шогирд”, строительство домов-музеев и мастерских – на срок до 3 лет и на пополнение оборотных средств – на срок до 18 месяцев.При этом кредиты выделяются на основании рекомендации помощника хокима района (города) посредством Единой электронной платформы.Как ожидается, новые кредиты позволят увеличить количество рабочих мест.

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2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

семейное предпринимательство бизнес новые льготы кредиты увеличение рабочих мест