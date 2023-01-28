https://uz.sputniknews.ru/20230128/semeynym-predprinimatelyam-predostavyat-novye-lgotnye-kredity-31796595.html
Семейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты
Семейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты
Как ожидается, новые кредиты позволят увеличить количество рабочих мест.
2023-01-28T21:04+0500
2023-01-28T21:04+0500
2023-01-28T21:04+0500
экономика
кредит
предпринимательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768424_0:732:2047:1883_1920x0_80_0_0_2adb8130f933ec8a332848075f4a97a7.jpg
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Правительство в этом году выделит 300 млн долларов на программы по развитию семейного предпринимательства, следует из постановления президента.Их получат три банка Узбекистана: АКБ “Агробанк”, АКБ “Микрокредитбанк” и АК “Халк банки”.В республике льготные кредиты по ставке 14 процентов годовых выделяются:семейным предпринимателям на расширение деятельности – на срок до трех лет, включая льготный период от трех до шести месяцев;для животноводства (крупный рогатый скот, овцы, козы), рыбоводства и птицеводства (производство яиц) – на срок до трех лет, включая льготный период до одного года;для организации садоводства, виноградарства и лимоноводства, закупки теплиц, сельскохозяйственной техники и оборудования – на срок до 7 лет, включая льготный период до трех лет;членам Ассоциации “Хунарманд” – на закупку оборудования, запчастей и сырьевых материалов, создание центров развития ремесленничества, школ “усто – шогирд”, строительство домов-музеев и мастерских – на срок до 3 лет и на пополнение оборотных средств – на срок до 18 месяцев.При этом кредиты выделяются на основании рекомендации помощника хокима района (города) посредством Единой электронной платформы.Как ожидается, новые кредиты позволят увеличить количество рабочих мест.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768424_0:769:2047:2304_1920x0_80_0_0_3d2c71977331ae08056cfa6da95655c9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
семейное предпринимательство бизнес новые льготы кредиты увеличение рабочих мест
семейное предпринимательство бизнес новые льготы кредиты увеличение рабочих мест
Семейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты
Как ожидается, новые кредиты позволят увеличить количество рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Правительство в этом году выделит 300 млн долларов на программы по развитию семейного предпринимательства, следует из постановления президента.
Их получат три банка Узбекистана: АКБ “Агробанк”, АКБ “Микрокредитбанк” и АК “Халк банки”.
В республике льготные кредиты по ставке 14 процентов годовых выделяются:
семейным предпринимателям на расширение деятельности – на срок до трех лет, включая льготный период от трех до шести месяцев;
для животноводства (крупный рогатый скот, овцы, козы), рыбоводства и птицеводства (производство яиц) – на срок до трех лет, включая льготный период до одного года;
для организации садоводства, виноградарства и лимоноводства, закупки теплиц, сельскохозяйственной техники и оборудования – на срок до 7 лет, включая льготный период до трех лет;
членам Ассоциации “Хунарманд” – на закупку оборудования, запчастей и сырьевых материалов, создание центров развития ремесленничества, школ “усто – шогирд”, строительство домов-музеев и мастерских – на срок до 3 лет и на пополнение оборотных средств – на срок до 18 месяцев.
При этом кредиты выделяются на основании рекомендации помощника хокима района (города) посредством Единой электронной платформы.
Как ожидается, новые кредиты позволят увеличить количество рабочих мест.