https://uz.sputniknews.ru/20230128/starye-prava-teper-mojno-zamenit-onlayn--instruktsiya-31795201.html

Старые права теперь можно заменить онлайн — инструкция

Старые права теперь можно заменить онлайн — инструкция

С 30 января заказать водительское удостоверение можно будет через my.gov.uz.

2023-01-28T16:11+0500

2023-01-28T16:11+0500

2023-01-28T16:11+0500

общество

права

онлайн

водительское удостоверение

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. У граждан Узбекистана появилась возможность заменить водительские права старого образца на новые не выходя из дома, сообщает Минюст.С 30 января все можно сделать в режиме онлайн. Объясняем как:Заказ будет обработан и водительское удостоверение нового образца будет доставлено по почте в течение двух дней. Старые права заберет курьер.Дистанционную замену водительских прав планировалось ввести еще в прошлом году. В Минюсте отмечают, что существуют международные требования к процедуре подписания сертификата, а во многих странах такая процедура подписания отсутствует.

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как заменить старые права онлайн инструкция когда можно на каком сайте my.gov.uz узбекистан