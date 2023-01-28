https://uz.sputniknews.ru/20230128/starye-prava-teper-mojno-zamenit-onlayn--instruktsiya-31795201.html
Старые права теперь можно заменить онлайн — инструкция
Старые права теперь можно заменить онлайн — инструкция
С 30 января заказать водительское удостоверение можно будет через my.gov.uz.
2023-01-28T16:11+0500
2023-01-28T16:11+0500
2023-01-28T16:11+0500
общество
права
онлайн
водительское удостоверение
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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. У граждан Узбекистана появилась возможность заменить водительские права старого образца на новые не выходя из дома, сообщает Минюст.С 30 января все можно сделать в режиме онлайн. Объясняем как:Заказ будет обработан и водительское удостоверение нового образца будет доставлено по почте в течение двух дней. Старые права заберет курьер.Дистанционную замену водительских прав планировалось ввести еще в прошлом году. В Минюсте отмечают, что существуют международные требования к процедуре подписания сертификата, а во многих странах такая процедура подписания отсутствует.
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как заменить старые права онлайн инструкция когда можно на каком сайте my.gov.uz узбекистан
как заменить старые права онлайн инструкция когда можно на каком сайте my.gov.uz узбекистан
Старые права теперь можно заменить онлайн — инструкция
С 30 января заказать водительское удостоверение можно будет через my.gov.uz.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik.
У граждан Узбекистана появилась возможность заменить водительские права старого образца на новые не выходя из дома, сообщает
Минюст.
С 30 января все можно сделать в режиме онлайн. Объясняем как:
заходим на портал my.gov.uz.
заполняем пустые строки личными данными;
выбираем соответствующие пункты;
указываем адрес, по которому будут доставлены новые водительские права;
ставим личную подпись через мобильный телефон или компьютер;
оплачиваем 70% от БРВ (210 тыс сумов) и 25 тыс сумов за почтовые услуги.
Заказ будет обработан и водительское удостоверение нового образца будет доставлено по почте в течение двух дней. Старые права заберет курьер.
Дистанционную замену водительских прав планировалось ввести еще в прошлом году. В Минюсте отмечают, что существуют международные требования к процедуре подписания сертификата, а во многих странах такая процедура подписания отсутствует.