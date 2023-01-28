https://uz.sputniknews.ru/20230128/tashkent-osudil-napadenie-na-posolstvo-azerbaydjana-31792204.html

Ташкент осудил нападение на посольство Азербайджана

Ташкент осудил нападение на посольство Азербайджана

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране 27 января, в результате которого погиб один человек.

2023-01-28T15:07+0500

2023-01-28T15:07+0500

2023-01-28T15:07+0500

происшествия

ташкент

нападение

посольство

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов решительно осудил террористический акт, произошедший у посольства Азербайджана в Иране.В телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым он выразил соболезнования и солидарность с народом Азербайджана, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.Нападение на посольство Азербайджана в Иране произошло накануне. В МИД республики сообщили об одном погибшем и двух раненных.По словам главы полицейского управления Тегерана, на допросе задержанный нападавший "объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами".Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что он пытался освободить свою жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвёртом этаже посольства.

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