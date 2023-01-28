https://uz.sputniknews.ru/20230128/uzbekistantsy-smogut-naxoditsya-v-kazaxstane-30-dney-bez-registratsii---podrobnosti-31785466.html

Узбекистанцы смогут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации - подробности

Узбекистанцы смогут находиться в Казахстане 30 дней без регистрации - подробности

Новые правила будут распространяться только на лиц, которые въедут в Казахстан после 27 января.

2023-01-28T11:03+0500

2023-01-28T11:03+0500

2023-01-28T11:03+0500

еаэс и узбекистан

казахстан

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В пятницу в Казахстане начало действовать постановление правительства республики, которое внесло изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, а также их выезда из РК и правила осуществления миграционного контроля.Так, иностранцы, прибывшие в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, смогут находиться в стране 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы республики. При этом общий срок их пребывания не может превышать 90 календарных дней в течение периода в 180 календарных дней.Известно, что для граждан государств-членов Евразийского экономического союза установлен срок пребывания в 90 календарных дней также в течение каждого периода в 180 календарных дней.Ранее в правилах вопрос выезда и въезда не был урегулирован, и иностранцы могли выехать на 1-2 дня и затем снова вернуться в Казахстан. Теперь они смогут это сделать только по истечении 180 дней.При этом установленные ограничения не распространяются на иностранцев, получивших разрешение на временное проживание или въехавших страну по визе.Стоит отметить, что новые правила будут распространяться только на лиц, которые въедут в Казахстан после 27 января 2023 года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанцы смогут находиться в казахстане 30 дней без регистрации подробности новые правила будут распространяться только на лиц которые въедут в казахстан после 27 января