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В Карши сгорел банкомат с деньгами — фото
В Карши сгорел банкомат с деньгами — фото
Обошлось без пострадавших, устанавливаются причины и ущерб от произошедшего.
2023-01-28T18:12+0500
2023-01-28T18:12+0500
2023-01-28T18:12+0500
происшествия
банкоматы
карши
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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В ночь на субботу в городе Карши загорелся банкомат, принадлежащий Qishloq Qurilish банку.Инцидент произошел в махалле “Хужахиёл” на улице Карликбогот. Пожар тушили два спасительных экипажа.Очевидцы в соцсетях сообщают, что на момент ЧП в банкомате находились деньги.Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь повредил 6-метровую площадь торгового киоска легкого типа и 4-метровое помещение банкомата.Обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины и ущерб от произошедшего.
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карши сгорел банкомат с деньгами пострадавшие какой ущерб сколько горело денег ущерб устанавливается
карши сгорел банкомат с деньгами пострадавшие какой ущерб сколько горело денег ущерб устанавливается
В Карши сгорел банкомат с деньгами — фото
Обошлось без пострадавших, устанавливаются причины и ущерб от произошедшего.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В ночь на субботу в городе Карши загорелся банкомат, принадлежащий Qishloq Qurilish банку.
Инцидент произошел в махалле “Хужахиёл” на улице Карликбогот. Пожар тушили два спасительных экипажа.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на момент ЧП в банкомате находились деньги.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь повредил 6-метровую площадь торгового киоска легкого типа и 4-метровое помещение банкомата.
Обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины и ущерб от произошедшего.