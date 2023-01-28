https://uz.sputniknews.ru/20230128/v-karshi-sgorel-bankomat-s-dengami--foto-31797626.html

В Карши сгорел банкомат с деньгами — фото

В Карши сгорел банкомат с деньгами — фото

Обошлось без пострадавших, устанавливаются причины и ущерб от произошедшего.

2023-01-28T18:12+0500

2023-01-28T18:12+0500

2023-01-28T18:12+0500

происшествия

банкоматы

карши

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В ночь на субботу в городе Карши загорелся банкомат, принадлежащий Qishloq Qurilish банку.Инцидент произошел в махалле “Хужахиёл” на улице Карликбогот. Пожар тушили два спасительных экипажа.Очевидцы в соцсетях сообщают, что на момент ЧП в банкомате находились деньги.Как сообщили в пресс-службе МЧС, огонь повредил 6-метровую площадь торгового киоска легкого типа и 4-метровое помещение банкомата.Обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются причины и ущерб от произошедшего.

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