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https://uz.sputniknews.ru/20230128/v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie-31801656.html
В Узбекистане произошло землетрясение
В Узбекистане произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился в Андижанской области в 331 км от Ташкента.
2023-01-28T19:06+0500
2023-01-28T19:06+0500
происшествия
узбекистан
землетрясение
андижанская область
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В Андижанской области Узбекистана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки силой в 3 балла зафиксированы в субботу в 18.13 по местному времени.Они произошли в Ханабадском районе Андижанская области на глубине 15 километров.Расстояние от эпицентра до Ташкента 331 км в юго-восточном направлении.
узбекистан
андижанская область
ташкент
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в узбекистане произошло землетрясение когда где эпицентр подземных толчков находился в андижанской области в 331 км от ташкента.
в узбекистане произошло землетрясение когда где эпицентр подземных толчков находился в андижанской области в 331 км от ташкента.

В Узбекистане произошло землетрясение

19:06 28.01.2023
© Depositphotos.com / Vchalup2Детектор лжи или сейсмограф для обнаружения землетрясений
Детектор лжи или сейсмограф для обнаружения землетрясений - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2023
© Depositphotos.com / Vchalup2
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Эпицентр подземных толчков находился в Андижанской области в 331 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В Андижанской области Узбекистана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Подземные толчки силой в 3 балла зафиксированы в субботу в 18.13 по местному времени.
Они произошли в Ханабадском районе Андижанская области на глубине 15 километров.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 331 км в юго-восточном направлении.
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