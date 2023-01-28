https://uz.sputniknews.ru/20230128/v-uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie-31801656.html

В Узбекистане произошло землетрясение

В Узбекистане произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в Андижанской области в 331 км от Ташкента.

2023-01-28T19:06+0500

2023-01-28T19:06+0500

2023-01-28T19:06+0500

происшествия

узбекистан

землетрясение

андижанская область

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 янв – Sputnik. В Андижанской области Узбекистана произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки силой в 3 балла зафиксированы в субботу в 18.13 по местному времени.Они произошли в Ханабадском районе Андижанская области на глубине 15 километров.Расстояние от эпицентра до Ташкента 331 км в юго-восточном направлении.

узбекистан

андижанская область

ташкент

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в узбекистане произошло землетрясение когда где эпицентр подземных толчков находился в андижанской области в 331 км от ташкента.