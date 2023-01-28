https://uz.sputniknews.ru/20230128/vspomnit-vsex-poimenno-chto-reshili-uchastniki-foruma-pamyati-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-31786916.html

Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о Великой Отечественной войне

Вспомнить всех поименно: что решили участники форума памяти о Великой Отечественной войне

Один из важнейших способов борьбы с переписыванием истории – создание общей медиа-платформы с поименным перечнем всех участников Великой Отечественной войны. Об этом, а также о других мерах по сохранению истории говорили участники двухдневного форума Ассамблеи народов Евразии.

2023-01-28T13:04+0500

2023-01-28T13:04+0500

2023-01-28T13:04+0500

россия

великая отечественная война

форум

евразия

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik, Яна Осипова. 26 - 27 января 2023 г. Ассамблея народов Евразии провела 23-й Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Первый день мероприятия проходил на базе Крымского федерального университета в Симферополе, второй прошёл в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии в Москве.В онлайн-форуме приняли участие историки, общественные деятели и руководители поисковых организаций из семи стран: России, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Абхазии, Словении и Израиля.В ходе выступлений, дискуссий и обсуждений, эксперты сошлись во мнении, что самая актуальная задача сегодня - сохранить в памяти историческую правду, противодействовать фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны, а также воспитать у молодежи чувство сопричастности к подвигу старшего поколения.Единая база, содержащая в себе сведения о погибших бойцах времён Великой Отечественной войны очень актуальна, она должна быть едина для всех и работать на международном уровне, подчеркивали участники форума.Соорганизатор форума, президент Национального делового партнерства "Альянс Медиа" Игорь Городничий признал проблему разрозненности ресурсов и систем: "У каждого региона свои книги памяти. Они не объединены. Ресурсы надо собирать, объединять и оцифровывать".Профессор политологии, академик, историк из Казахстана Лайла Ахметова напомнила о медиаплатформе "Сеть истории" (проект Ассамблеи народов Евразии, реализуемый в партнерстве с "Альянс Медиа"). Это общественное движение в поддержку создания Международных ассоциаций потомков участников советских воинских фронтов, частей, а также участников важнейших исторических битв. Платформа работает чуть больше полугода, её цель – назвать всех участников Великой Отечественной. На данный момент она доступна только для тех, кто вносит туда данные. "Очень нужны волонтёры для ввода данных. Моей жизни не хватит, чтобы оцифровать всё то, что мы нашли", - говорит Лайла Ахметова.Лайла Ахметова занимается работой по установлению имен и судеб защитников Брестской крепости казахстанского происхождения. "Нашла уже 637 человек казахстанцев–защитников, хотя по официальным документам было заявлено всего 29 человек. Я лично занесла данные 452 защитников Брестской крепости в медиапортал "Сеть истории", - рассказала Ахметова.На форуме выступил и земляк Ахметовой, заместитель командира поискового отряда "Майдан жолы" Сергей Федоренко. Он рассказал, что в Казахстане всего 9 отрядов, которые занимаются поиском захоронений бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. География их работы достаточно обширна. За последние два года они выезжали на поиски в Россию, Беларусь и Молдову. Также он напомнил о деятельности поисковой "команды СССР", в которую входят больше 50 человек. Все они -уроженцы стран СНГ.Самым почётным гостем форума стал ветеран, защитник Брестской крепости, Владимир Ильич Тёмочкин. "Мы не можем слышать клевету, которая льётся о нашей истории. Мы действительно побеждали и сражались. Нельзя это уничтожить. Нельзя уничтожить память о каждом третьем жителе Бреста, погибшем во время осады крепости", - поделился ветеран.Председатель Брестской городской организации объединения ветеранов Анна Онищук, которая приехала вместе с ветераном, рассказала, что при въезде в Польшу, если направляться из Беларуси, активные граждане установили баннеры с изображением разрушенных памятников в Польше."Это бесчеловечно и несправедливо, и мы хотим напомнить полякам об этом. Как жаль, что переписывается наша история", - пожаловалась Анна. Также, она предложила идею "поездов памяти", направленную на сохранение исторической памяти. Предполагается, что они будут возить молодежь по самым значимым в истории местам: ленинградская Дорога жизни, Брестская крепость, Хатынь.На форуме также выступил директор единственного в Европе международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе Янез Уйчич (Словения). Его команда нашла и идентифицировала более 3 тысяч имен из 5 тысяч советских военнопленных, погибших в лагере Марибор с 1941 по 1942 год."Мы установили и всю нацистскую команду, работавшую в эти годы в лагере Марибор. Ее осудили во время Нюрнбергского процесса. Важно, чтобы в наступающем году мы нашли данные и других военнопленных", - рассказал Янез. Он подчеркнул, что его центр выступает за противодействие искажению истории и возрождению неонацизма.Наталья Бодрова, поисковик, старший преподаватель Орловского государственного института культуры, напомнила участникам форума о годовщине 16-й Литовской стрелковой Клайпедской дивизии, принимавшей участие в освобождении Литвы. 21 февраля исполнится 80 лет со дня вступления дивизии в свой первый бой. На сегодняшний день 3416 имён участников этой дивизии было установлено и внесено в базу.В заключение, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов напомнил, что в Панфиловской дивизии воевали люди из Бишкека, Алматы и Ташкента."Во Второй Мировой и Отечественных войнах мы победили вместе. Нельзя забывать обо всех наших союзниках. Только объединившись, мы дошли до Победы. И сейчас мы должны держаться вместе", - говорит Бельянинов.

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вспомнить всех поименно что решили участники форума памяти о великой отечественной войне один из важнейших способов борьбы с переписыванием истории создание общей медиа платформы с поименным перечнем всех участников великой отечественной войны об этом а также о других мерах по сохранению истории говорили участники двухдневного форума ассамблеи народов евразии