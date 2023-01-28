Завораживающие виды зимнего Тянь-Шаня – фото

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"Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал", – пел Высоцкий. Действительно, горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью. Впечатляющие виды Тянь-Шаня и Кураминского хребта - в нашей фотоленте.