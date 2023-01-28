Завораживающие виды зимнего Тянь-Шаня – фото

"Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал", – пел Высоцкий. Действительно, горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью. Впечатляющие виды Тянь-Шаня и Кураминского хребта - в нашей фотоленте.
лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал пел высоцкий действительно горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью впечатляющие виды тянь шаня и кураминского хребта в нашей фотоленте
лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал пел высоцкий действительно горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью впечатляющие виды тянь шаня и кураминского хребта в нашей фотоленте
"Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал", – пел Высоцкий. Действительно, горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью. Впечатляющие виды Тянь-Шаня и Кураминского хребта - в нашей фотоленте.