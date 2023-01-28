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Завораживающие виды зимнего Тянь-Шаня – фото
Завораживающие виды зимнего Тянь-Шаня – фото
"Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал", – пел Высоцкий. Действительно, горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью. Впечатляющие виды Тянь-Шаня и Кураминского хребта - в нашей фотоленте.
2023-01-28T08:02+0500
2023-01-28T08:02+0500
фото
западный тянь-шань
горы
владимир высоцкий
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лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал пел высоцкий действительно горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью впечатляющие виды тянь шаня и кураминского хребта в нашей фотоленте
лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал пел высоцкий действительно горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью впечатляющие виды тянь шаня и кураминского хребта в нашей фотоленте

Завораживающие виды зимнего Тянь-Шаня – фото

08:02 28.01.2023
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"Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал", – пел Высоцкий. Действительно, горы привлекают множество людей по всей планете своими завораживающими пейзажами и необъятной мощью. Впечатляющие виды Тянь-Шаня и Кураминского хребта - в нашей фотоленте.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Цепь Системы Тянь-шаньских гор и Кураминский хребет. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
Цепь Системы Тянь-шаньских гор и Кураминский хребет. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
Цепь Системы Тянь-шаньских гор и Кураминский хребет. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
Цепь Системы Тянь-шаньских гор и Кураминский хребет. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
Цепь Системы Тянь-шаньских гор и Кураминский хребет. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
Цепь Системы Тянь-шаньских гор и Кураминский хребет. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik/Элина Бекназарова
© Sputnik/Элина Бекназарова
Цепь Системы Тянь-шаньских гор и Кураминский хребет. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Sputnik/Элина Бекназарова
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