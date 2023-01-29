Последствия землетрясения на северо-западе Ирана — фото

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Люди собрались у костра, чтобы согреться после землетрясения в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло поздно вечером в субботу на северо-западе Ирана недалеко от границы с Турцией. По сообщению государственных СМИ, в результате него по меньшей мере погибли три человека, ранения получили 973 человека.