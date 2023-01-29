Последствия землетрясения на северо-западе Ирана — фото
Последствия землетрясения на северо-западе Ирана — фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иране в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.
последствия землетрясения на северо западе ирана фото землетрясение магнитудой 5 9 произошло в иране в провинции западный азербайджан накануне вечером очаг залегал на глубине 10 километров в 34 километрах к юго востоку от города хой затем последовали еще 25 повторных толчков
последствия землетрясения на северо западе ирана фото землетрясение магнитудой 5 9 произошло в иране в провинции западный азербайджан накануне вечером очаг залегал на глубине 10 километров в 34 километрах к юго востоку от города хой затем последовали еще 25 повторных толчков
Последствия землетрясения на северо-западе Ирана — фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иране в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.
Люди собрались у костра, чтобы согреться после землетрясения в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло поздно вечером в субботу на северо-западе Ирана недалеко от границы с Турцией. По сообщению государственных СМИ, в результате него по меньшей мере погибли три человека, ранения получили 973 человека.
Люди собрались у костра, чтобы согреться после землетрясения в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло поздно вечером в субботу на северо-западе Ирана недалеко от границы с Турцией. По сообщению государственных СМИ, в результате него по меньшей мере погибли три человека, ранения получили 973 человека.