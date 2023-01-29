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Последствия землетрясения на северо-западе Ирана — фото
Последствия землетрясения на северо-западе Ирана — фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иране в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.
2023-01-29T21:04+0500
2023-01-29T21:04+0500
фото
иран
землетрясение
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последствия землетрясения на северо западе ирана фото землетрясение магнитудой 5 9 произошло в иране в провинции западный азербайджан накануне вечером очаг залегал на глубине 10 километров в 34 километрах к юго востоку от города хой затем последовали еще 25 повторных толчков
последствия землетрясения на северо западе ирана фото землетрясение магнитудой 5 9 произошло в иране в провинции западный азербайджан накануне вечером очаг залегал на глубине 10 километров в 34 километрах к юго востоку от города хой затем последовали еще 25 повторных толчков

Последствия землетрясения на северо-западе Ирана — фото

21:04 29.01.2023
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иране в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Люди собрались у костра, чтобы согреться после землетрясения в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло поздно вечером в субботу на северо-западе Ирана недалеко от границы с Турцией. По сообщению государственных СМИ, в результате него по меньшей мере погибли три человека, ранения получили 973 человека.

Люди собрались у костра, чтобы согреться после землетрясения в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло поздно вечером в субботу на северо-западе Ирана недалеко от границы с Турцией. По сообщению государственных СМИ, в результате него по меньшей мере погибли три человека, ранения получили 973 человека. - Sputnik Узбекистан
1/6
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Люди собрались у костра, чтобы согреться после землетрясения в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло поздно вечером в субботу на северо-западе Ирана недалеко от границы с Турцией. По сообщению государственных СМИ, в результате него по меньшей мере погибли три человека, ранения получили 973 человека.

© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Повреждения в жилых домах вследствие землетрясения.

Повреждения в жилых домах вследствие землетрясения. - Sputnik Узбекистан
2/6
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Повреждения в жилых домах вследствие землетрясения.

© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Последствия землетрясения в Иране.

Последствия землетрясения в Иране. - Sputnik Узбекистан
3/6
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Последствия землетрясения в Иране.

© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Люди укрываются в убежищах.

Люди укрываются в убежищах. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Люди укрываются в убежищах.

© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Многие жилые здания были разрушены.

Многие жилые здания были разрушены. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Многие жилые здания были разрушены.

© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Люди помогают друг другу согреться после землетрясения.

Люди помогают друг другу согреться после землетрясения. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA

Люди помогают друг другу согреться после землетрясения.

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