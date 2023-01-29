https://uz.sputniknews.ru/20230129/bespilotniki-atakovali-ryad-voennyx-obektov-v-irane-31807491.html
Беспилотники атаковали ряд военных объектов в Иране
Беспилотники атаковали ряд военных объектов в Иране
По сообщению Al Arabiya, за атаками беспилотников стоит Израиль.
2023-01-29T12:09+0500
2023-01-29T12:09+0500
2023-01-29T12:09+0500
в мире
иран
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беспилотник
атака
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников, передает агентство IRNA.Ранее сообщалось, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий.Как отмечает агентство, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.Кроме того, как передает агентство Tasnim, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.По сообщению Al Arabiya, за атаками беспилотников стоит Израиль, который намерен уничтожить иранский военпром. Израиль еще никак не комментировал эти обвинения.
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беспилотники атаковали ряд военных объектов в иране по сообщению al arabiya за атаками беспилотников стоит израиль подробности фото видео
беспилотники атаковали ряд военных объектов в иране по сообщению al arabiya за атаками беспилотников стоит израиль подробности фото видео
Беспилотники атаковали ряд военных объектов в Иране
По сообщению Al Arabiya, за атаками беспилотников стоит Израиль.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан в центре страны, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников, передает агентство IRNA
.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на одном из оборонных предприятий.
"Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.
Кроме того, как передает агентство Tasnim
, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. О жертвах пока ничего не известно.
По сообщению Al Arabiya, за атаками беспилотников стоит Израиль, который намерен уничтожить иранский военпром. Израиль еще никак не комментировал эти обвинения.