https://uz.sputniknews.ru/20230129/na-vystavke-innoprom-v-tashkente-uje-zabronirovano-80-ploschadi--orgkomitet-31802583.html

На выставке "Иннопром" в Ташкенте уже забронировано 80% площади – оргкомитет

На выставке "Иннопром" в Ташкенте уже забронировано 80% площади – оргкомитет

Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 24-26 апреля в "Узэкспоцентре" в Ташкенте.

2023-01-29T19:08+0500

2023-01-29T19:08+0500

2023-01-29T19:08+0500

экономика

"иннопром"

ташкент

площадь

выставка

узэкспоцентр

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Около 80% площади уже забронировано на выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте в конце апреля, сообщает оргкомитет мероприятия. Известно, что международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 24-26 апреля в "Узэкспоцентре" в Ташкенте. В частности, свои экспозиции на выставке представят Узбекистан, Россия, Беларусь, страны Центральной Азии. Кроме того, стенд инновационных промышленных продуктов представит Минпромторг России. В рамках деловой программы выставки планируется обсудить вопросы партнерства на пространстве Евразии, создания промышленных зон и хабов в Центральной Азии, внедрения цифровизации в экономики стран-участниц и создания "умных" городов. Напомним, в Ташкенте в 2021 году впервые за пределами России прошла выставка "Иннопром". В апреле прошлого года форум проходил в формате "Иннопром. Центральная Азия". Свою продукцию на нем представили участники из России, Узбекистана, Армении, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, а также Венгрии, Италии и Франции.

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