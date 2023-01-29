https://uz.sputniknews.ru/20230129/nachalo-nedeli-budet-dojdlivym-prognoz-pogody-31798739.html
Начало недели будет дождливым: прогноз погоды
Начало недели будет дождливым: прогноз погоды
Узгидромет опубликовал прогнозом погоды на первые дни новой недели. 29.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-29T08:12+0500
2023-01-29T08:12+0500
2023-01-29T08:12+0500
общество
прогноз погоды
дождь
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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В первые дни предстоящей недели следует ожидать небольшие дожди, следует из прогноза Узгидромета на 30 января по 1 февраля.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРEЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 30 января 8-13° мороза, 31 января 5-10° мороза, 1 февраля 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, 30 января без осадков, 31 января-1 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 30 января 0-5° мороза, 31 января-1 февраля 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.ТАШКEНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, 30-31 января без осадков, 1 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 30 января 0-5° мороза, 31 января 3° мороза-2° тепла, 1 февраля 1° мороза-4° тепла, днем 5-10° тепла.КАШКАДАРЬИНСКАЯ И СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, 30 января без осадков, 31 января-1 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 30 января 0-5° мороза, 31 января-1 февраля 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФEРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 30 января 3-8° мороза, 31 января-1 февраля 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.ПО ПРЕДГОРНЫМ И ГОРНЫМ РАЙОНАМ РEСПУБЛИКИПеременная облачность, 30 января без осадков. 31 января-1 февраля местами осадки (дождь, снег), 1 февраля возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.
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прогноз погоды, дождь
Начало недели будет дождливым: прогноз погоды
Узгидромет опубликовал прогнозом погоды на первые дни новой недели.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik.
В первые дни предстоящей недели следует ожидать небольшие дожди, следует из прогноза
Узгидромета на 30 января по 1 февраля.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРEЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 30 января 8-13° мороза, 31 января 5-10° мороза, 1 февраля 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.
БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, 30 января без осадков, 31 января-1 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 30 января 0-5° мороза, 31 января-1 февраля 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
ТАШКEНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, 30-31 января без осадков, 1 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 30 января 0-5° мороза, 31 января 3° мороза-2° тепла, 1 февраля 1° мороза-4° тепла, днем 5-10° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ И СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, 30 января без осадков, 31 января-1 февраля местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 30 января 0-5° мороза, 31 января-1 февраля 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФEРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 30 января 3-8° мороза, 31 января-1 февраля 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.
ПО ПРЕДГОРНЫМ И ГОРНЫМ РАЙОНАМ РEСПУБЛИКИ
Переменная облачность, 30 января без осадков. 31 января-1 февраля местами осадки (дождь, снег), 1 февраля возможен сильный. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, 31 января-1 февраля местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.