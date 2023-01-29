https://uz.sputniknews.ru/20230129/perevody-fizlits-iz-rossii-v-uzbekistan-v-2022-godu-vyrosli-do-145-mlrd-31802413.html

Переводы физлиц из России в Узбекистан в 2022 году выросли до $14,5 млрд

Переводы физлиц из России в Узбекистан в 2022 году выросли до $14,5 млрд

По Центробанка республики, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд.

2023-01-29T13:10+0500

2023-01-29T13:10+0500

2023-01-29T13:10+0500

узбекистанцы в россии

россия

узбекистан

денежные переводы

цб

республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/03/29695769_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_889bae802c095d2566c3ad7f467e721e.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан по итогам 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, $14,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ЦБ. По его словам, Россия по-прежнему занимает первое место в переводах физических лиц в Узбекистане - 85% от общего объема. По данным регулятора, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд. Объём переводов из республики в другие страны вырос на 29%, до $2,1 млрд. В списке стран-получателей по-прежнему лидируют Турция и Китай из-за так называемой "челночной" торговли с этими странами, добавили в пресс-службе. Напомним, в ноябре прошлого года регулятор сообщал, что резкий рост международных денежных переводов в Узбекистан в 2022 году был обусловлен значительным укреплением курса российского рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов в результате валютных ограничений в РФ. По оценке ЦБ, объем денежных переводов в Узбекистан в 2023 году может снизиться до 30% в случае кризисной ситуации в экономике стран-партнеров.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

переводы физлиц из россии в узбекистан в 2022 году выросли до $ 14 5 млрд по центробанка республики общий объем денежных переводов в узбекистан из за рубежа в 2022 году вырос в 2 1 раза до рекордных $16 9 млрд переводы в узбекистан снг россия данные