https://uz.sputniknews.ru/20230129/perevody-fizlits-iz-rossii-v-uzbekistan-v-2022-godu-vyrosli-do-145-mlrd-31802413.html
Переводы физлиц из России в Узбекистан в 2022 году выросли до $14,5 млрд
Переводы физлиц из России в Узбекистан в 2022 году выросли до $14,5 млрд
По Центробанка республики, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд.
2023-01-29T13:10+0500
2023-01-29T13:10+0500
2023-01-29T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан по итогам 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, $14,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ЦБ. По его словам, Россия по-прежнему занимает первое место в переводах физических лиц в Узбекистане - 85% от общего объема. По данным регулятора, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд. Объём переводов из республики в другие страны вырос на 29%, до $2,1 млрд. В списке стран-получателей по-прежнему лидируют Турция и Китай из-за так называемой "челночной" торговли с этими странами, добавили в пресс-службе. Напомним, в ноябре прошлого года регулятор сообщал, что резкий рост международных денежных переводов в Узбекистан в 2022 году был обусловлен значительным укреплением курса российского рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов в результате валютных ограничений в РФ. По оценке ЦБ, объем денежных переводов в Узбекистан в 2023 году может снизиться до 30% в случае кризисной ситуации в экономике стран-партнеров.
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переводы физлиц из россии в узбекистан в 2022 году выросли до $ 14 5 млрд по центробанка республики общий объем денежных переводов в узбекистан из за рубежа в 2022 году вырос в 2 1 раза до рекордных $16 9 млрд переводы в узбекистан снг россия данные
переводы физлиц из россии в узбекистан в 2022 году выросли до $ 14 5 млрд по центробанка республики общий объем денежных переводов в узбекистан из за рубежа в 2022 году вырос в 2 1 раза до рекордных $16 9 млрд переводы в узбекистан снг россия данные
Переводы физлиц из России в Узбекистан в 2022 году выросли до $14,5 млрд
По Центробанка республики, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан по итогам 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, $14,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ЦБ.
"Объем денежных переводов в Узбекистан из России в 2022 году вырос в 2,6 раза, до около $14,5 млрд", - рассказал представитель ЦБ.
По его словам, Россия по-прежнему занимает первое место в переводах физических лиц в Узбекистане - 85% от общего объема.
По данным регулятора, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа в 2022 году вырос в 2,1 раза, до рекордных $16,9 млрд.
Объём переводов из республики в другие страны вырос на 29%, до $2,1 млрд. В списке стран-получателей по-прежнему лидируют Турция и Китай из-за так называемой "челночной" торговли с этими странами, добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре прошлого года регулятор сообщал, что резкий рост международных денежных переводов в Узбекистан в 2022 году был обусловлен значительным укреплением курса российского рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов в результате валютных ограничений в РФ. По оценке ЦБ, объем денежных переводов в Узбекистан в 2023 году может снизиться до 30% в случае кризисной ситуации в экономике стран-партнеров.