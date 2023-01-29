https://uz.sputniknews.ru/20230129/uzbekistan-otkryvaet-institut-podgotovki-liderov-v-sfere-pitaniya-31801810.html
Узбекистан открывает институт подготовки лидеров в сфере питания
Узбекистан открывает институт подготовки лидеров в сфере питания
Уже со следующего учебного года в нем внедрят дуальную систему обучения на курсах бакалавриата.
2023-01-29T10:13+0500
2023-01-29T10:13+0500
2023-01-29T10:13+0500
общество
узбекистан
институт
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. В Узбекистане создается Международный институт пищевых технологий и инженерии, сообщает Минюст со ссылкой на постановление президента.Он начнет подготовку передовых технологов, руководящий персонал и руководителей предприятий пищевой промышленности.Они будут обучаться разработке конкурентоспособных технологий, процессов и производств для малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности.Выпускники, успешно окончившие техникум, принимаются в институт со 2-го курса на платно-контрактной основе через очное собеседование без вступительных экзаменов на профильные курсы бакалавриата.Преподавание в институте осуществляется на английском, русском и узбекском языках по очной, заочной и дистанционной формам обучения.С 2024/2025 учебного года в институте будет внедрена дуальная система обучения на курсах бакалавриата.С 1 января 2024 года для повышения научного потенциала института будет налажена система подготовки научно-педагогических кадров (базовая докторантура (PhD) и докторантура (DSc)) в пищевой промышленности и ее переработке.
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узбекистан институт открывается новый подготовка лидеров в сфере питания когда начнется учеба где курсы бакалавриат
узбекистан институт открывается новый подготовка лидеров в сфере питания когда начнется учеба где курсы бакалавриат
Узбекистан открывает институт подготовки лидеров в сфере питания
Уже со следующего учебного года в нем внедрят дуальную систему обучения на курсах бакалавриата.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
В Узбекистане создается Международный институт пищевых технологий и инженерии, сообщает
Минюст со ссылкой на постановление президента.
Он начнет подготовку передовых технологов, руководящий персонал и руководителей предприятий пищевой промышленности.
Они будут обучаться разработке конкурентоспособных технологий, процессов и производств для малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности.
Выпускники, успешно окончившие техникум, принимаются в институт со 2-го курса на платно-контрактной основе через очное собеседование без вступительных экзаменов на профильные курсы бакалавриата.
Преподавание в институте осуществляется на английском, русском и узбекском языках по очной, заочной и дистанционной формам обучения.
С 2024/2025 учебного года в институте будет внедрена дуальная система обучения на курсах бакалавриата.
С 1 января 2024 года для повышения научного потенциала института будет налажена система подготовки научно-педагогических кадров (базовая докторантура (PhD) и докторантура (DSc)) в пищевой промышленности и ее переработке.