https://uz.sputniknews.ru/20230129/uzbekistanskiy-dzyudoist-zavoeval-zolotuyu-medal-na-gran-pri-v-portugalii-31802725.html

Узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в Португалии

Узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в Португалии

В финальном матче узбекистанец Обидхон Нумонов встретился с представителем Казахстана Жансаем Смагуловым. Подробности - в нашем материале.

2023-01-29T17:10+0500

2023-01-29T17:10+0500

2023-01-29T17:10+0500

спорт

дзюдо

узбекистанец

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казахстан

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистанский атлет Обидхон Нумонов стал чемпионом Гран-при Алмада-2023 по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Нумонов выступал в весовой категории до 73 кг. В финальном матче узбекистанец встретился с представителем Казахстана Жансаем Смагуловым. Таким образом, спортсмен завоевал первую в своей карьере золотую медаль на турнирах Гран-при, заработав сначала вазари, а затем и иппон.Это вторая золотая медаль в копилке сборной республики на турнире в Португалии. Ранее другой узбекистанский дзюдоист Мухриддин Тиловов также завоевал чемпионский титул в весовой категории до 66 кг.

португалия

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узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на гран при в португалии в финальном матче узбекистанец обидхон нумонов встретился с представителем казахстана жансаем смагуловым подробности в нашем материале