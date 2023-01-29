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Узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в Португалии
Узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в Португалии
В финальном матче узбекистанец Обидхон Нумонов встретился с представителем Казахстана Жансаем Смагуловым. Подробности - в нашем материале.
2023-01-29T17:10+0500
2023-01-29T17:10+0500
2023-01-29T17:10+0500
спорт
дзюдо
узбекистанец
золото
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матч
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Узбекистанский атлет Обидхон Нумонов стал чемпионом Гран-при Алмада-2023 по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Нумонов выступал в весовой категории до 73 кг. В финальном матче узбекистанец встретился с представителем Казахстана Жансаем Смагуловым. Таким образом, спортсмен завоевал первую в своей карьере золотую медаль на турнирах Гран-при, заработав сначала вазари, а затем и иппон.Это вторая золотая медаль в копилке сборной республики на турнире в Португалии. Ранее другой узбекистанский дзюдоист Мухриддин Тиловов также завоевал чемпионский титул в весовой категории до 66 кг.
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узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на гран при в португалии в финальном матче узбекистанец обидхон нумонов встретился с представителем казахстана жансаем смагуловым подробности в нашем материале
узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на гран при в португалии в финальном матче узбекистанец обидхон нумонов встретился с представителем казахстана жансаем смагуловым подробности в нашем материале
Узбекистанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в Португалии
В финальном матче узбекистанец Обидхон Нумонов встретился с представителем Казахстана Жансаем Смагуловым. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Узбекистанский атлет Обидхон Нумонов стал чемпионом Гран-при Алмада-2023 по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Нумонов выступал в весовой категории до 73 кг. В финальном матче узбекистанец встретился с представителем Казахстана Жансаем Смагуловым. Таким образом, спортсмен завоевал первую в своей карьере золотую медаль на турнирах Гран-при, заработав сначала вазари, а затем и иппон.
Это вторая золотая медаль в копилке сборной республики на турнире в Португалии. Ранее другой узбекистанский дзюдоист Мухриддин Тиловов также завоевал чемпионский титул в весовой категории до 66 кг.