https://uz.sputniknews.ru/20230129/uzximprom-prodal-tatnefti-shinnyy-zavod-pod-tashkentom-za-80-mln-31802488.html

"Узхимпром" продал "Татнефти" шинный завод под Ташкентом за $80 млн

"Узхимпром" продал "Татнефти" шинный завод под Ташкентом за $80 млн

В рамках сделки российская компания также покроет долги шинного завода в объеме $153 млн.

2023-01-29T16:09+0500

2023-01-29T16:09+0500

2023-01-29T16:09+0500

экономика

ташкент

татнефть

узхимпром

завод

россия

компания

шины

долги

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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. АО "Узхимпром" подписало с российской компанией "Татнефть" договор о продаже 100% активов ООО "Первый резинотехнический завод" в Ташкентской области, единственного производителя шин в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанской химкомпании. Консультантом сделки выступила White & Case. Так, в рамках сделки российская компания также покроет долги шинного завода в объеме $153 млн. В пресс-службе уточнили, что договоренность о продаже завода за за $80 млн была достигнута в ходе узбекско-российского бизнес-форума, прошедшего в Самарканде в декабре прошлого года. В августе 2018 года "Узхимпром" завершил строительство шинного завода стоимостью около $200 млн в Ангрене. Мощность производства - 3 млн автомобильных шин, 200 тыс. сельскохозяйственных шин и 100 тыс. погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong. В Узекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились и в полном объеме импортировались из стран СНГ, в частности, России, и Китая. Так, новое предприятие, в частности, предназначено для удовлетворения потребностей GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и ООО "Самаркандский автомобильный завод".

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узхимпром продал татнефти шинный завод под ташкентом за $ 80 млн в рамках сделки российская компания также покроет долги шинного завода в объеме $ 153 млн подробности сделки первый резинотехнический завод