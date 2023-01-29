https://uz.sputniknews.ru/20230129/v-tadjikistane-proizoshlo-zemletryasenie--podrobnosti-31807923.html

В Таджикистане произошло землетрясение – подробности

В Таджикистане произошло землетрясение – подробности

Эпицентр подземных толчков находился в 334 км от Ташкента.

2023-01-29T14:08+0500

2023-01-29T14:08+0500

2023-01-29T14:08+0500

происшествия

таджикистан

землетрясение

ташкент

толчки

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки магнитудой 3,9 балла были зафиксированы в воскресенье в соседней республике в 08.53 по ташкентскому времени.Известно, что толчки произошли на глубине 85 километров. Расстояние от эпицентра землетрясения до Ташкента составило 334 км в юго-восточном направлении.

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в таджикистане произшло землетрясение подробности эпицентр подземных толчков находился в 334 км от ташкента магнитуда глубина что такое сейсмоопасная зона