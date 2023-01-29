https://uz.sputniknews.ru/20230129/v-tadjikistane-proizoshlo-zemletryasenie--podrobnosti-31807923.html
В Таджикистане произошло землетрясение – подробности
В Таджикистане произошло землетрясение – подробности
Эпицентр подземных толчков находился в 334 км от Ташкента.
2023-01-29T14:08+0500
2023-01-29T14:08+0500
2023-01-29T14:08+0500
происшествия
таджикистан
землетрясение
ташкент
толчки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/11/15420930_0:123:1185:789_1920x0_80_0_0_b9c2169412e43313a6de1d70f5a6c1dd.jpg
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. В Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки магнитудой 3,9 балла были зафиксированы в воскресенье в соседней республике в 08.53 по ташкентскому времени.Известно, что толчки произошли на глубине 85 километров. Расстояние от эпицентра землетрясения до Ташкента составило 334 км в юго-восточном направлении.
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/11/15420930_0:12:1185:900_1920x0_80_0_0_9acc30d452b281caed7f5ec17f0abd50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в таджикистане произшло землетрясение подробности эпицентр подземных толчков находился в 334 км от ташкента магнитуда глубина что такое сейсмоопасная зона
в таджикистане произшло землетрясение подробности эпицентр подземных толчков находился в 334 км от ташкента магнитуда глубина что такое сейсмоопасная зона
В Таджикистане произошло землетрясение – подробности
Эпицентр подземных толчков находился в 334 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik.
В Таджикистане произошло землетрясение, сообщает
Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Подземные толчки магнитудой 3,9 балла были зафиксированы в воскресенье в соседней республике в 08.53 по ташкентскому времени.
Известно, что толчки произошли на глубине 85 километров. Расстояние от эпицентра землетрясения до Ташкента составило 334 км в юго-восточном направлении.