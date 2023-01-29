https://uz.sputniknews.ru/20230129/video-vse-davno-reshili--puchkov-o-tankax-ukraine-31799461.html

Видео: “Все давно решили” — Пучков о танках Украине

Видео: “Все давно решили” — Пучков о танках Украине

Объявление Запада о поставке танков Украине — это очередной элемент клоунады, говорит Дмитрий Пучков в программе "Категорически с Гоблином".

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По его словам, всё давно решено: оружие Украине будут поставлять такое, какое считают нужным.Под руководством США продолжается "обезжиривание Германии, говорит он.Подробнее — в новом выпуске программы.Напомним, ведущий программы Марат Касем задержан в Риге по подозрению в "нарушении санкционного режима". Его временно заменяет коллега Павел Антонов.

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