https://uz.sputniknews.ru/20230129/video-vse-davno-reshili--puchkov-o-tankax-ukraine-31799461.html
Видео: “Все давно решили” — Пучков о танках Украине
Видео: “Все давно решили” — Пучков о танках Украине
Объявление Запада о поставке танков Украине — это очередной элемент клоунады, говорит Дмитрий Пучков в программе "Категорически с Гоблином".
2023-01-29T11:11+0500
2023-01-29T11:11+0500
2023-01-29T11:11+0500
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По его словам, всё давно решено: оружие Украине будут поставлять такое, какое считают нужным.Под руководством США продолжается "обезжиривание Германии, говорит он.Подробнее — в новом выпуске программы.Напомним, ведущий программы Марат Касем задержан в Риге по подозрению в "нарушении санкционного режима". Его временно заменяет коллега Павел Антонов.
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пучков гоблин о танках для украины объявление запад клоунада дмитрий категорически видео
пучков гоблин о танках для украины объявление запад клоунада дмитрий категорически видео
Видео: “Все давно решили” — Пучков о танках Украине
Объявление Запада о поставке танков Украине — это очередной элемент клоунады, говорит Дмитрий Пучков в программе "Категорически с Гоблином".
По его словам, всё давно решено: оружие Украине будут поставлять такое, какое считают нужным.
“Вот увидите: сейчас они танки поставляют, следом пойдут истребители и бомбардировщики, под все эти сказки, что "Украина обороняется". А поскольку она обороняется, то танки больше не наступательное вооружение. Это "оборонительные танки", - говорит писатель и публицист.
Под руководством США продолжается "обезжиривание Германии, говорит он.
Подробнее — в новом выпуске программы.
Напомним, ведущий программы Марат Касем задержан в Риге по подозрению в "нарушении санкционного режима". Его временно заменяет коллега Павел Антонов.