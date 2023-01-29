https://uz.sputniknews.ru/20230129/zapad-nikogda-ne-otkazyvalsya-ot-planov-unichtojeniya-rossii-31798182.html

Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России

Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России

За все время противостояния в прошлом и нынешнем веках главной стратегической целью Запада было уничтожение России, пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.

2023-01-29T09:04+0500

2023-01-29T09:04+0500

2023-01-29T09:04+0500

колумнисты

запад

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Российская империя, СССР, современная страна — от перемены названия мишень никогда не менялась.Не слишком внимательно наблюдая за ходами и выходами в разнообразных политических и военно-политических играх, мы как государство в последние 30 лет немножко, как казалось, утратили осознание этого простого факта.Запад — всегда против нас. Запад — всегда против русских.Мы были много десятилетий единым мощным, бронированным кулаком: не потому что воинственны и не потому что милитаризм — наше второе имя, а потому что это был единственный способ выжить. Как стране, как нации, сохранив и культуру, и традиции, и идеалы.Нас попытались ввести в заблуждение и почти этого добились, начав в рамках политики "нового мышления" резать ракеты на металлолом, а в рамках "новой искренности" передавать схемы установленных прослушивающих устройств в новом здании посольства США американцам. И делал это вообще-то тот, кто обязан был от этих самых американцев защищать интересы нашей национальной безопасности. Тогдашний председатель КГБ.Но все эти жесты доброй и очень доброй воли не меняли планов военных элит и политического истеблишмента — что в Вашингтоне, что в Лондоне, что в Брюсселе, что в странах Балтии — с нами посчитаться военным образом.Передача танков в рамках помощи Украине, тщательный их подсчет всем планетарным медийным сообществом, оценки боеспособности "Абрамсов" и "Леопардов", анализ их ТТХ — на самом деле всего лишь дымовая завеса, чтобы не дать глобальному общественному мнению увидеть главное. А главное — это совсем не повышение градуса эскалации, это начало войны. Их с нами.Оттого что об этом не говорят прямо, ничего не меняется, потому что решальщики в натовских погонах, конечно, не могут не понимать, что все их затеи обречены на проигрыш. Кроме того, они, разумеется, лгут и самим европейцам (те должны стать и станут в итоге тоже расходным материалом — и тут не может быть иллюзий), что в результате такого стремления к геополитическому господству миллионы, а может, и десятки миллионов погибнут.Ну потому что не изобрели стратеги Пентагона и НАТО войну, в которой можно воевать без жертв со стороны тех, кто войну эту инициировал.Уроки под девизом "разделяй и властвуй", испробованные многократно, плохо усвоены теми, кого и сейчас хотят разделить, чтобы властвовать.Могущество Запада (и могущество без кавычек, реальное) заключается в очень долговременном и чрезвычайно эшелонированном планировании, в разнообразии сценариев возможных войн и конфликтов, каждый из которых провоцируется для того, чтобы заработать деньги. Именно прибыль и получение новых ресурсных рынков — цель любой антирусской, антисоветской, антироссийской кампании. На протяжении не последних веков, а даже тысячелетия.Еще восемь лет назад, когда президента России под абсолютно надуманным предлогом не пригласили на 70-летие освобождения Освенцима войсками Красной армии, мы посчитали это проявлением мелочности натуры хозяев, которые придумали в качестве отмазки, что "Освенцим освобождали украинцы". Россия сообщила невеждам, что фронты во время Великой Отечественной войны формировались по регионам, а не по национальному признаку, добавив, что в 60-й армии 1-го Украинского фронта, той самой, что первой вошла в Освенцим, служили красноармейцы 39 национальностей."За то, что Освенцим освободили советские войска, я благодарен на всю жизнь", — спустя много лет скажет бывший (малолетний тогда) узник лагеря смерти.И он же добавит: "Для меня во время Второй мировой войны Россия была спасительницей. <…> Меня спасли и Сталинградская битва, которая стала поворотным моментом войны, и наступление советской армии".К личности автора цитат вернемся, а пока скажем со всей нашей прямотой вот что.Все видели, как мы удерживались от ответа на провокации любого рода, на попытки нас унизить, отменить, оболгать. Мы сохраняли достоинство, которое дается ощущением, что за нами страна и безопасность всех ее граждан. Нас пытались упрекнуть, нам затыкали рот, нас обвиняли во всем том, в чем только можно было обвинить государство.При этом самоназначенные прокуроры прекраснейшим образом при поддержке медиа, капитала и разнообразных политиков свергали правительства во время "арабской весны", устраивали хаос в Сирии, чтобы сместить Асада, утюжили боезапасом "Рафалей" Ливию.Крови на тех, кто сегодня в сверкающих рыцарских доспехах скачет, вернее, едет на "Абрамсах" и прочей бронетехнике, чтобы нас убивать, столько, что она им до ноздрей достает. Они в ней едва не захлебываются.Но поскольку аппетит приходит во время еды, а кровопийство не лечится, то сейчас кровищу эти геополитики, геостратеги и гроссмейстеры большой шахматной игры, где не фигуры на доске, а живые люди, будут пускать уже европейцам. Под предлогом того, что это они, европейцы, должны идти и сражаться "против России и ее вооруженной орды", которая, как мы знаем еще из геббельсовских методичек, "несет народам континента рабство".Так или примерно так гнали европейцев, граждан стран гитлеровской оси, сражаться с русскими в Сталинграде. Помимо вермахта, там с Красной армией на горячем от залпов артиллерии снегу сражались хорватский пехотный полк, одна итальянская, одна венгерская и две румынские армии.Исход сражения известен. На следующей неделе нашей победе в Сталинграде исполнится 80 лет.Сегодня, спустя эти восемь десятилетий, после принятого решения об отправке тяжелых танков следующий шаг тех, чьи деды и прадеды брели в колоннах взятых нами в плен в том сражении, предсказать несложно.В качестве поддержки и помощи на линию боестолкновения в зоне проведения СВО командируют, чтобы, как говорят военные, "фронт не обвалился", уже натовский армейский контингент. Ограниченный или безграничный, отставников или резервистов, действующий состав — кого угодно, чтобы только победить Россию. Точнее, чтобы ее уничтожить.Эта задача — геостратегическая. Россия, выигрывающая в этом противостоянии, — сегодня главный ночной кошмар европейских политиков (за очень небольшим исключением). Россия проигрывающая, то есть уничтоженная, — их главнейшая радость.В первом случае они лишаются всего — столь тщательно скопленного капитала и зон влияния. Во втором — размещают натовские военно-морские подразделения в Севастополе.Нужно просто сейчас нам понять, что ставки в этой игре для Запада выше, чем его, коллективного Запада, жизнь. Поэтому платить он сегодня практически готов и жизнями уже своих граждан.О переводе общеевропейской экономики на военные рельсы не говорит только ленивый, заявления делаются официальными серьезными людьми, у которых глаза сверкают от предвкушения реванша. Например, Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии, сделал на сей счет вполне недвусмысленное заявление.Память о проигрыше, страшном и кровавом, как мы видим, европейских политиков не отрезвила ни разу, а лишь воспалила воинственные настроения, о чем прямо в Европарламенте заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок: "Мы ведем войну против России".Ее же собственное министерство попыталось было эти слова дезавуировать, но сказанного не воротишь. И первое слово, как известно, дороже второго.Это общая, так сказать, диспозиция коалиции, которая нам противостоит. И изложенные ею же самой интенции.А теперь диспозиция частная.Свидетельства малолетнего узника Освенцима (ему не исполнилось и 15), которого при продвижении войск 1-го Украинского фронта гнали "маршем мертвецов" в другой лагерь уничтожения — Дахау. Этим узником был Самуэль Пизар.Пизар — отчим нынешнего госсекретаря США Энтони Блинкена. Он его вырастил и воспитал. И тот же Самуэль Пизар говорил про Сталинградскую битву.Если бы не Красная армия, ее жертвы, если бы она не взяла силами 1-го Украинского фронта Освенцим, если бы она не победила в Сталинграде, у руководителя американского внешнеполитического ведомства сегодня просто не было бы семьи.И об этом Блинкену, работающему в администрации, заявляющей о возможности "наступления на Крым" и посылающей "Абрамсы", чтобы убивать потомков тех, кто спас Самуэлю Пизару жизнь, лучше напоминать почаще. Авось дойдет!

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