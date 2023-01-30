https://uz.sputniknews.ru/20230130/dietolog-predupredil-chto-upotreblenie-saxara-mojet-sprovotsirovat-depressiyu-31812291.html

Диетолог предупредил, что употребление сахара может спровоцировать депрессию

Диетолог предупредил, что употребление сахара может спровоцировать депрессию

Как сахар может повлиять на возникновение депрессии - читайте в нашем материале.

2023-01-30T07:01+0500

2023-01-30T07:01+0500

2023-01-30T07:01+0500

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сахар

диетолог

депрессия

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, граничащих с тревожностью. По его словам, данное воспаление может быть спровоцировано продуктами.Специалист отметил, что нейровоспалению способствуют сахар, сахаросодержащие продукты, а также продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе, хлеб, картошку, рис.Гинзбург посоветовал осторожнее относиться к трансжирам, поскольку они повышают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.

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