https://uz.sputniknews.ru/20230130/dietolog-predupredil-chto-upotreblenie-saxara-mojet-sprovotsirovat-depressiyu-31812291.html
Диетолог предупредил, что употребление сахара может спровоцировать депрессию
Диетолог предупредил, что употребление сахара может спровоцировать депрессию
Как сахар может повлиять на возникновение депрессии - читайте в нашем материале.
2023-01-30T07:01+0500
2023-01-30T07:01+0500
2023-01-30T07:01+0500
это интересно
сахар
диетолог
депрессия
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, граничащих с тревожностью. По его словам, данное воспаление может быть спровоцировано продуктами.Специалист отметил, что нейровоспалению способствуют сахар, сахаросодержащие продукты, а также продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе, хлеб, картошку, рис.Гинзбург посоветовал осторожнее относиться к трансжирам, поскольку они повышают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.
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диетолог предупредил что употребление сахара может спровоцировать депрессию как сахар может повлиять на возникновение депрессии читайте в нашем материале как лечить определить депрессию что такое депрессия как помочь к чему может привести психолог недорого москва ташкент лекарства препараты от депрессии лучшие антидепрессанты топ как помочь человеку с депрессией консультация психолога бесплатно паническая атака как справиться понять
Диетолог предупредил, что употребление сахара может спровоцировать депрессию
Как сахар может повлиять на возникновение депрессии - читайте в нашем материале.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, граничащих с тревожностью. По его словам, данное воспаление может быть спровоцировано продуктами.
Специалист отметил, что нейровоспалению способствуют сахар, сахаросодержащие продукты, а также продукты с высоким гликемическим индексом, в том числе, хлеб, картошку, рис.
Гинзбург посоветовал осторожнее относиться к трансжирам, поскольку они повышают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.