https://uz.sputniknews.ru/20230130/erdogan-dopustil-podklyuchenie-irana-k-planiruemym-peregovoram-turtsii-rf-i-sirii-31827846.html

Эрдоган допустил подключение Ирана к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии

Эрдоган допустил подключение Ирана к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии

Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД

2023-01-30T12:48+0500

2023-01-30T12:48+0500

2023-01-30T13:18+0500

в мире

реджеп тайип эрдоган

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сирия

иран

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ТАШКЕНТ, 29 янв – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне, сообщает РИА Новости.Эрдоган ранее заявил, что предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, но ей должна предшествовать встреча глав разведслужб, минобороны и МИД. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последние недели обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планируется встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, такая встреча может пройти в начале февраля.

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