https://uz.sputniknews.ru/20230130/mejdu-buxaroy-i-sochi-zapustili-pryamye-aviareysy-31825033.html
Между Бухарой и Сочи запустили прямые авиарейсы
Между Бухарой и Сочи запустили прямые авиарейсы
В Бухаре встретили первый самолет авиакомпании "Азимут", совершивший перелет по новому направлению.
2023-01-30T11:56+0500
2023-01-30T11:56+0500
2023-01-30T11:59+0500
общество
авиакомпания
рейс
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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Авиакомпания "Азимут" запустила прямые авиарейсы по маршруту Сочи-Бухара.Первый самолет, прилетевший по новому направлению, встретили в Бухаре 30 января в 00.40 по местному времени. По традиции, экипаж и пассажиров торжественно встретили под звуки карная и сурная, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Рейсы по направлению Сочи-Бухара-Сочи будет совершать самолеты Sukhoi Superjet 95 один раз в неделю по воскресеньям.Российская авиакомпания "Азимут" уже осуществляет регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ташкент, Самарканд, Карши, Навои, Ургенч, Бухару и чартерные в Фергану и Наманган. Помимо этого, самолеты авиаперевозчика совершают регулярные авиарейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.
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узбекистан бухара авиакомпания азимут прямой авиарейс сочи первый рейс встретили
узбекистан бухара авиакомпания азимут прямой авиарейс сочи первый рейс встретили
Между Бухарой и Сочи запустили прямые авиарейсы
11:56 30.01.2023 (обновлено: 11:59 30.01.2023)
В Бухаре встретили первый самолет авиакомпании "Азимут", совершивший перелет по новому направлению.
ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Авиакомпания "Азимут" запустила прямые авиарейсы по маршруту Сочи-Бухара.
Первый самолет, прилетевший по новому направлению, встретили в Бухаре 30 января в 00.40 по местному времени. По традиции, экипаж и пассажиров торжественно встретили под звуки карная и сурная, сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Рейсы по направлению Сочи-Бухара-Сочи будет совершать самолеты Sukhoi Superjet 95 один раз в неделю по воскресеньям.
Российская авиакомпания "Азимут" уже осуществляет регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ташкент, Самарканд, Карши, Навои, Ургенч, Бухару и чартерные в Фергану и Наманган. Помимо этого, самолеты авиаперевозчика совершают регулярные авиарейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.