https://uz.sputniknews.ru/20230130/mejdu-buxaroy-i-sochi-zapustili-pryamye-aviareysy-31825033.html

Между Бухарой и Сочи запустили прямые авиарейсы

Между Бухарой и Сочи запустили прямые авиарейсы

В Бухаре встретили первый самолет авиакомпании "Азимут", совершивший перелет по новому направлению.

2023-01-30T11:56+0500

2023-01-30T11:56+0500

2023-01-30T11:59+0500

общество

авиакомпания

рейс

узбекистан

бухара

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1e/31820825_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46b77bb127af1d0eae2ceec826a3de6e.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Авиакомпания "Азимут" запустила прямые авиарейсы по маршруту Сочи-Бухара.Первый самолет, прилетевший по новому направлению, встретили в Бухаре 30 января в 00.40 по местному времени. По традиции, экипаж и пассажиров торжественно встретили под звуки карная и сурная, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Рейсы по направлению Сочи-Бухара-Сочи будет совершать самолеты Sukhoi Superjet 95 один раз в неделю по воскресеньям.Российская авиакомпания "Азимут" уже осуществляет регулярные рейсы из Минеральных Вод в Ташкент, Самарканд, Карши, Навои, Ургенч, Бухару и чартерные в Фергану и Наманган. Помимо этого, самолеты авиаперевозчика совершают регулярные авиарейсы из Москвы в Ташкент и Самарканд.

узбекистан

бухара

сочи

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан бухара авиакомпания азимут прямой авиарейс сочи первый рейс встретили