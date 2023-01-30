https://uz.sputniknews.ru/20230130/mid-knr-ssha-doljny-prekratit-postavlyat-voorujenie-na-ukrainu-31829464.html

МИД КНР: США должны прекратить поставлять вооружение на Украину

МИД КНР: США должны прекратить поставлять вооружение на Украину

Соединенные Штаты являются главным инициатором и основной движущей силой украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД Китая.

2023-01-30T16:07+0500

2023-01-30T16:07+0500

2023-01-30T16:07+0500

в мире

китай

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украина

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ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. США - крупнейший инициатор украинского кризиса, если они действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.Дипломат отметила, что если США действительно хотят, чтобы кризис скорее закончился, "если они действительно заботятся о безопасности украинского народа, то должны прекратить отправлять туда вооружение и наживаться на войне". "Необходимо ответственно способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами", - подчеркнула Мао Нин.

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