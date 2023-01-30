https://uz.sputniknews.ru/20230130/mid-knr-ssha-doljny-prekratit-postavlyat-voorujenie-na-ukrainu-31829464.html
МИД КНР: США должны прекратить поставлять вооружение на Украину
МИД КНР: США должны прекратить поставлять вооружение на Украину
Соединенные Штаты являются главным инициатором и основной движущей силой украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД Китая.
2023-01-30T16:07+0500
2023-01-30T16:07+0500
2023-01-30T16:07+0500
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ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. США - крупнейший инициатор украинского кризиса, если они действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.Дипломат отметила, что если США действительно хотят, чтобы кризис скорее закончился, "если они действительно заботятся о безопасности украинского народа, то должны прекратить отправлять туда вооружение и наживаться на войне". "Необходимо ответственно способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами", - подчеркнула Мао Нин.
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кнр официальный представитель мид мао нин сша украина кризис оружие
кнр официальный представитель мид мао нин сша украина кризис оружие
МИД КНР: США должны прекратить поставлять вооружение на Украину
Соединенные Штаты являются главным инициатором и основной движущей силой украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД Китая.
ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. США - крупнейший инициатор украинского кризиса, если они действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.
"США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", - сказала Мао Нин.
Дипломат отметила, что если США действительно хотят, чтобы кризис скорее закончился, "если они действительно заботятся о безопасности украинского народа, то должны прекратить отправлять туда вооружение и наживаться на войне".
"Необходимо ответственно способствовать скорейшей деэскалации и создать благоприятную обстановку и условия для ведения мирных переговоров заинтересованными сторонами", - подчеркнула Мао Нин.