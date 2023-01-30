https://uz.sputniknews.ru/20230130/na-kakix-mashinax-ezdil-islam-karimov---foto-31846779.html
На каких машинах ездил Ислам Каримов - фото
На каких машинах ездил Ислам Каримов - фото
30 января – день рождения Ислама Каримова. В этом году первому президенту Республики Узбекистан исполнилось бы 85 лет. Sputnik Узбекистан представляет вашему вниманию автомобили, на которых ездил Ислам Каримов с 1989 по 2016 годы.
2023-01-30T22:00+0500
2023-01-30T22:00+0500
2023-01-30T22:00+0500
фото
автомобили
ислам каримов
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автомобили ислама каримова первого президента музей мемориальный комплекс на каких машинах ездил первый президент узбекистана волга mercedes лимузин зил
автомобили ислама каримова первого президента музей мемориальный комплекс на каких машинах ездил первый президент узбекистана волга mercedes лимузин зил
На каких машинах ездил Ислам Каримов - фото
30 января – день рождения Ислама Каримова. В этом году первому президенту Республики Узбекистан исполнилось бы 85 лет. Sputnik Узбекистан представляет вашему вниманию автомобили, на которых ездил Ислам Каримов с 1989 по 2016 годы.
© Фонд Ислама Каримова
"Волга" ГАЗ-31029 - первый рабочий автомобиль Ислама Каримова.
"Волга" ГАЗ-31029 - первый рабочий автомобиль Ислама Каримова.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В те времена на "Волге" могли ездить очень немногие.
В те времена на "Волге" могли ездить очень немногие.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Лимузин ЗИЛ-4104 никогда не появлялся на дорогах города в одиночку. По регламенту его всегда сопровождали патрульные машины.
Лимузин ЗИЛ-4104 никогда не появлялся на дорогах города в одиночку. По регламенту его всегда сопровождали патрульные машины.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Так выглядит салон лимузина ЗИЛ-4104, в котором ездил президент Каримов.
Так выглядит салон лимузина ЗИЛ-4104, в котором ездил президент Каримов.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Mercedes-Benz W126 – первая иномарка Ислама Каримова.
Mercedes-Benz W126 – первая иномарка Ислама Каримова.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Волга" ГАЗ-31 и Mercedes-Benz W126 в музее Ислама Каримова.
Волга" ГАЗ-31 и Mercedes-Benz W126 в музее Ислама Каримова.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Mercedes-Benz W126 (на переднем плане) и Mercedes-Benz W221 (на заднем плане) в музее Ислама Каримова. На втором автомобиле Ислам Каримов ездил с 2005 по 2013 год.
Mercedes-Benz W126 (на переднем плане) и Mercedes-Benz W221 (на заднем плане) в музее Ислама Каримова. На втором автомобиле Ислам Каримов ездил с 2005 по 2013 год.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Коллекция рабочих автомобилей Ислама Каримова
Коллекция рабочих автомобилей Ислама Каримова