На каких машинах ездил Ислам Каримов - фото

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Рамиз Бахтияров

30 января – день рождения Ислама Каримова. В этом году первому президенту Республики Узбекистан исполнилось бы 85 лет. Sputnik Узбекистан представляет вашему вниманию автомобили, на которых ездил Ислам Каримов с 1989 по 2016 годы.