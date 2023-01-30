https://uz.sputniknews.ru/20230130/politolog-mejuev-o-tom-na-kakie-bloki-podelitsya-planeta-v-novoy-xolodnoy-voyne-31827984.html
Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой Холодной войне
Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой Холодной войне
США разучились работать с оппозицией в государствах-противниках и если политическая система в России будет оставаться монолитной, то все попытки вмешательства обречены на провал.
2023-01-30T13:39+0500
2023-01-30T13:39+0500
2023-01-30T13:39+0500
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При этом Соединенные Штаты не готовы жить с Россией в мире и будут продолжать борьбу с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Сколько продлится новая Холодная война? Какие регионы мира станут полем боя в будущем? Какие международные институты будут регулировать международные отношения в новом мире? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, россия, видео
Политолог Межуев о том, на какие блоки поделится планета в новой Холодной войне
США разучились работать с оппозицией в государствах-противниках и если политическая система в России будет оставаться монолитной, то все попытки вмешательства обречены на провал.
При этом Соединенные Штаты не готовы жить с Россией в мире и будут продолжать борьбу с Москвой.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Сколько продлится новая Холодная война? Какие регионы мира станут полем боя в будущем? Какие международные институты будут регулировать международные отношения в новом мире? Обо всем этом смотрите в нашем видео
.