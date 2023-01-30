https://uz.sputniknews.ru/20230130/teatr-baleta-eyfmana-vystupit-v-tashkente-v-marte-31802654.html

Театр балета Эйфмана выступит в Ташкенте в марте

Театр балета Эйфмана выступит в Ташкенте в марте

В рамках фестиваля российская труппа покажет спектакли "Эффект Пигмалиона" и "Евгений Онегин". Подробности — в нашем материале.

2023-01-30T09:04+0500

2023-01-30T09:04+0500

2023-01-30T09:04+0500

культура

ташкент

театр

балет

фестиваль

россия

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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Театр балета Бориса Эйфмана примет участие в международном балетном фестивале в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе фонда развития культуры и искусства Узбекистана. В рамках фестиваля российская труппа покажет спектакли "Эффект Пигмалиона" и "Евгений Онегин". Выступления пройдут на сцене государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. В программе мероприятия также будут представлены несколько знаменитых постановок разных стран и балетных школ, добавили в пресс-службе. Среди них – балет "Книга джунглей в новом исполнении" в постановке британца Акрама Хана, балет Мориса Бежара в Лозанне, а также национальный узбекский балет "Лазги — танец Души и Любви".

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