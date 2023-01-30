https://uz.sputniknews.ru/20230130/teatr-baleta-eyfmana-vystupit-v-tashkente-v-marte-31802654.html
Театр балета Эйфмана выступит в Ташкенте в марте
Театр балета Эйфмана выступит в Ташкенте в марте
В рамках фестиваля российская труппа покажет спектакли "Эффект Пигмалиона" и "Евгений Онегин". Подробности — в нашем материале.
2023-01-30T09:04+0500
2023-01-30T09:04+0500
2023-01-30T09:04+0500
культура
ташкент
театр
балет
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Театр балета Бориса Эйфмана примет участие в международном балетном фестивале в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе фонда развития культуры и искусства Узбекистана. В рамках фестиваля российская труппа покажет спектакли "Эффект Пигмалиона" и "Евгений Онегин". Выступления пройдут на сцене государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. В программе мероприятия также будут представлены несколько знаменитых постановок разных стран и балетных школ, добавили в пресс-службе. Среди них – балет "Книга джунглей в новом исполнении" в постановке британца Акрама Хана, балет Мориса Бежара в Лозанне, а также национальный узбекский балет "Лазги — танец Души и Любви".
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театр балета эйфмана примет участие в фестивале в ташкенте в марте в рамках фестиваля российская труппа покажет спектакли эффект пигмалиона и евгений онегин подробности в нашем материале купить билеты сколько стоит как купить официальный сайт продаж
театр балета эйфмана примет участие в фестивале в ташкенте в марте в рамках фестиваля российская труппа покажет спектакли эффект пигмалиона и евгений онегин подробности в нашем материале купить билеты сколько стоит как купить официальный сайт продаж
Театр балета Эйфмана выступит в Ташкенте в марте
В рамках балетного фестиваля российская труппа покажет спектакли "Эффект Пигмалиона" и "Евгений Онегин". Подробности — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Театр балета Бориса Эйфмана примет участие в международном балетном фестивале в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
"Театр балета Бориса Эйфмана примет участие в международном балетном фестивале в Ташкенте, который состоится 1-19 марта", - рассказал представитель фонда.
В рамках фестиваля российская труппа покажет спектакли "Эффект Пигмалиона" и "Евгений Онегин". Выступления пройдут на сцене государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои.
В программе мероприятия также будут представлены несколько знаменитых постановок разных стран и балетных школ, добавили в пресс-службе. Среди них – балет "Книга джунглей в новом исполнении" в постановке британца Акрама Хана, балет Мориса Бежара в Лозанне, а также национальный узбекский балет "Лазги — танец Души и Любви".