https://uz.sputniknews.ru/20230130/tuman-i-oblachnost-prognoz-pogody-na-30-yanvarya-31812422.html

Туман и облачность: прогноз погоды на 30 января

Туман и облачность: прогноз погоды на 30 января

Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-01-30T08:03+0500

2023-01-30T08:03+0500

2023-01-30T08:03+0500

общество

прогноз погоды

прогноз

погода

республика

туман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1d/22445890_0:70:1920:1150_1920x0_80_0_0_b7b74ef6a7e7f74bbebc90acab0b6021.jpg

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В понедельник в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 7-9° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2-7° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман.Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туман и облачность прогноз погоды на 30 января понедельник ташкент узбекистан фергана самарканд узгидромент навои каракалпакстан потепление когда какая погода ожидается в понедельник на территории республики читайте в нашем материале