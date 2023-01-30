https://uz.sputniknews.ru/20230130/uzbekistan-ispolzuet-opyt-rossii-v-proektax-po-rybovodstvu-31828880.html

Узбекистан использует опыт России в проектах по рыбоводству

Узбекистан использует опыт России в проектах по рыбоводству

За прошедший год в республике запустили почти 300 проектов на общую сумму 1,1 трлн сумов.

2023-01-30T14:27+0500

2023-01-30T14:27+0500

2023-01-30T14:27+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

рыба

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. В Узбекистане за прошедший год запустили 289 новых проектов в области рыбоводства на общую сумму 1,1 трлн сумов. О мерах по развитию отрасли на брифинге в АОКА рассказал заместитель председателя ассоциации "Ўзбекбалиқсаноати" Максуд Остонов.Благодаря этим проектам, основанным на опыте России, Китая, Венгрии и других зарубежных стран, в отрасли создали 3250 новых рабочих мест.Ассоциация проделала значительную работу для развития отрасли по всем направлениям. В частности, внедрила технологию современных интенсивных малых прудов и садковых хозяйств, замкнутую систему водооборота. На ряде предприятий также ввели новые производственные мощности.В республике также ввели в эксплуатацию 7 перерабатывающих комплексов мощностью 4,4 тыс. тонн и 5 цехов по производству мягких кормов мощностью 63,5 тыс. тонн.

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