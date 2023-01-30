https://uz.sputniknews.ru/20230130/video-kitayu-pridetsya-otvetit-na-provokatsii-ssha-na-tayvane---vavilov-31846463.html
Видео: Китаю придется ответить на провокации США на Тайване - Вавилов
Видео: Китаю придется ответить на провокации США на Тайване - Вавилов
Внутриполитическая ситуация в Китае может заставить власти более решительно отвечать на провокации на Тайване.
2023-01-30T21:00+0500
2023-01-30T21:00+0500
2023-01-30T21:00+0500
видео
китай
тайвань
сша
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Внутриполитическая ситуация в Китае может заставить власти более решительно отвечать на провокации на Тайване. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед Николай Вавилов. Когда будет пройдена точка невозврата в тайваньском вопросе? Есть ли риск прямого столкновения США и Китая в этой войне? Зачем Китай открыто обвинил США в украинском конфликте? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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китай, тайвань, сша, видео
китай, тайвань, сша, видео
Видео: Китаю придется ответить на провокации США на Тайване - Вавилов
Внутриполитическая ситуация в Китае может заставить власти более решительно отвечать на провокации на Тайване.
Внутриполитическая ситуация в Китае может заставить власти более решительно отвечать на провокации на Тайване.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед Николай Вавилов.
Когда будет пройдена точка невозврата в тайваньском вопросе? Есть ли риск прямого столкновения США и Китая в этой войне? Зачем Китай открыто обвинил США в украинском конфликте? Обо всем этом смотрите в нашем видео
.