https://uz.sputniknews.ru/20230130/video-kitayu-pridetsya-otvetit-na-provokatsii-ssha-na-tayvane---vavilov-31846463.html

Видео: Китаю придется ответить на провокации США на Тайване - Вавилов

Видео: Китаю придется ответить на провокации США на Тайване - Вавилов

Внутриполитическая ситуация в Китае может заставить власти более решительно отвечать на провокации на Тайване.

2023-01-30T21:00+0500

2023-01-30T21:00+0500

2023-01-30T21:00+0500

видео

китай

тайвань

сша

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Внутриполитическая ситуация в Китае может заставить власти более решительно отвечать на провокации на Тайване. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед Николай Вавилов. Когда будет пройдена точка невозврата в тайваньском вопросе? Есть ли риск прямого столкновения США и Китая в этой войне? Зачем Китай открыто обвинил США в украинском конфликте? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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