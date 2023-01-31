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https://uz.sputniknews.ru/20230131/buxarskiy-sud-oglasil-prigovor-po-sobytiyam-v-nukuse-31858834.html
Бухарский суд огласил приговор по событиям в Нукусе
Бухарский суд огласил приговор по событиям в Нукусе
Основной обвиняемый по делу, Давлетмурат Таджимуратов, приговорен к 16 годам лишения свободы.
2023-01-31T12:37+0500
2023-01-31T12:44+0500
общество
суд
нукус
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Бухарский областной суд огласил приговор 22 обвиняемым в связи с событиями в Нукусе 1-2 июля, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.Основного обвиняемого, Давлетмурата Таджимуратова, суд приговорил к 16 годам лишения свободы. Из них два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.Журналистку Лолагул Каллыханову обвинили в вступлении в организованную группу и распространении через социальные сети материалов, основанных на идеях сепаратизма и призывающих население к беспорядкам. Суд приговорил её к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. С учётом нахождения Каллыхановой под стражей срок сократился до 7 лет 5 месяцев 6 дней.По ходатайству независимой комиссии суд смягчил наказание Азамату Нуратдинову, Ахмету Сметуллаеву и Лолагуль Каллихановой, а меру пресечения в виде задержания изменил на ограничение свободы. Их отпустили из зала суда.
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нукус беспорядки события каракалпакстан суд бухарский районный озвучил приговор вынес приговор 22 обвиняемым
нукус беспорядки события каракалпакстан суд бухарский районный озвучил приговор вынес приговор 22 обвиняемым

Бухарский суд огласил приговор по событиям в Нукусе

12:37 31.01.2023 (обновлено: 12:44 31.01.2023)
© Олий судБухоро вилоят суди
Бухоро вилоят суди - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2023
© Олий суд
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Дополняется
Основной обвиняемый по делу, Давлетмурат Таджимуратов, приговорен к 16 годам лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Бухарский областной суд огласил приговор 22 обвиняемым в связи с событиями в Нукусе 1-2 июля, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.
Основного обвиняемого, Давлетмурата Таджимуратова, суд приговорил к 16 годам лишения свободы. Из них два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.
Журналистку Лолагул Каллыханову обвинили в вступлении в организованную группу и распространении через социальные сети материалов, основанных на идеях сепаратизма и призывающих население к беспорядкам. Суд приговорил её к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. С учётом нахождения Каллыхановой под стражей срок сократился до 7 лет 5 месяцев 6 дней.
По ходатайству независимой комиссии суд смягчил наказание Азамату Нуратдинову, Ахмету Сметуллаеву и Лолагуль Каллихановой, а меру пресечения в виде задержания изменил на ограничение свободы. Их отпустили из зала суда.
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