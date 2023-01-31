https://uz.sputniknews.ru/20230131/buxarskiy-sud-oglasil-prigovor-po-sobytiyam-v-nukuse-31858834.html

Бухарский суд огласил приговор по событиям в Нукусе

Бухарский суд огласил приговор по событиям в Нукусе

Основной обвиняемый по делу, Давлетмурат Таджимуратов, приговорен к 16 годам лишения свободы.

2023-01-31T12:37+0500

2023-01-31T12:37+0500

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общество

суд

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каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Бухарский областной суд огласил приговор 22 обвиняемым в связи с событиями в Нукусе 1-2 июля, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.Основного обвиняемого, Давлетмурата Таджимуратова, суд приговорил к 16 годам лишения свободы. Из них два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.Журналистку Лолагул Каллыханову обвинили в вступлении в организованную группу и распространении через социальные сети материалов, основанных на идеях сепаратизма и призывающих население к беспорядкам. Суд приговорил её к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. С учётом нахождения Каллыхановой под стражей срок сократился до 7 лет 5 месяцев 6 дней.По ходатайству независимой комиссии суд смягчил наказание Азамату Нуратдинову, Ахмету Сметуллаеву и Лолагуль Каллихановой, а меру пресечения в виде задержания изменил на ограничение свободы. Их отпустили из зала суда.

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нукус беспорядки события каракалпакстан суд бухарский районный озвучил приговор вынес приговор 22 обвиняемым