https://uz.sputniknews.ru/20230131/ekonomist-o-smerti-davosskogo-foruma-i-buduschem-rezervov-tsb-rossii---video-31866321.html

Экономист о смерти Давосского форума и будущем резервов ЦБ России - видео

Экономист о смерти Давосского форума и будущем резервов ЦБ России - видео

Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту, считает экономист Валентин Катасонов.

2023-01-31T16:52+0500

2023-01-31T16:52+0500

2023-01-31T16:52+0500

видео

мнение эксперта

золото

доллары

россия

китай

саудовская аравия

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За 2022 год объем покупок золота в мире достиг рекордных за 55 лет показателей. Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что будет при этом с долларовой системой? Почему от американской валюты отворачиваются не только Россия и Китай, но и Саудовская Аравия? Смогут ли в ЕС воспользоваться замороженными деньгами России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

россия

китай

саудовская аравия

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