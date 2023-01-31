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Экономист о смерти Давосского форума и будущем резервов ЦБ России - видео
Экономист о смерти Давосского форума и будущем резервов ЦБ России - видео
Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту, считает экономист Валентин Катасонов.
2023-01-31T16:52+0500
2023-01-31T16:52+0500
видео
мнение эксперта
золото
доллары
россия
китай
саудовская аравия
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За 2022 год объем покупок золота в мире достиг рекордных за 55 лет показателей. Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что будет при этом с долларовой системой? Почему от американской валюты отворачиваются не только Россия и Китай, но и Саудовская Аравия? Смогут ли в ЕС воспользоваться замороженными деньгами России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
россия
китай
саудовская аравия
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видео экономист валентин катасонов доллары золото золотовалютные резервы валюта ес россия саудовская аравия китай
видео экономист валентин катасонов доллары золото золотовалютные резервы валюта ес россия саудовская аравия китай

Экономист о смерти Давосского форума и будущем резервов ЦБ России - видео

16:52 31.01.2023
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Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту, считает экономист Валентин Катасонов.
За 2022 год объем покупок золота в мире достиг рекордных за 55 лет показателей. Вполне возможно, что мир может вернуться к золотому стандарту.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов.
Что будет при этом с долларовой системой? Почему от американской валюты отворачиваются не только Россия и Китай, но и Саудовская Аравия? Смогут ли в ЕС воспользоваться замороженными деньгами России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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