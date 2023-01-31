https://uz.sputniknews.ru/20230131/konteynery-zdorovya-kak-rabotayut-novye-medpunkty-v-tashkente-31876216.html

Контейнеры здоровья: как работают новые медпункты в Ташкенте

Контейнеры здоровья: как работают новые медпункты в Ташкенте

В махаллях столицы разворачивают специальные медпункты в контейнерах. С этой инициативой выступил и.о хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов.

2023-01-31T21:02+0500

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видео

ташкент

махалля

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Сегодня в Ташкенте уже работает 40 медпунктов, а до конца года их количество планируют довести до 170. Чем оснащены и как выглядят медпункты в контейнерах - смотрите в материале Sputnik.

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Sputnik Узбекистан

контейнеры здоровья как работают новые медпункты в ташкенте в махаллях столицы разворачивают специальные медпункты в контейнерах. с этой инициативой выступил и о хокима ташкента бахтиер рахмонов