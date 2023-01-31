https://uz.sputniknews.ru/20230131/uzbekistan-pomojet-kyrgyzstanu-razrabatyvat-ugolnye-mestorojdeniya-31867614.html

Узбекистан поможет Кыргызстану разрабатывать угольные месторождения

Узбекистан поможет Кыргызстану разрабатывать угольные месторождения

Какое соглашение заключили Узбекистан и Кыргызстан - читайте в нашем материале.

2023-01-31T17:47+0500

2023-01-31T17:47+0500

2023-01-31T17:47+0500

экономика

узбекистан

кыргызстан

месторождение

уголь

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан подписали соглашение, согласно которому узбекистанская сторона поможет соседней республике разрабатывать угольные месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Кыргызстана. По его словам, среди подписанных документов - соглашение о развитии сотрудничества в угольной отрасли. Известно, что министры также подписали соглашение о сотрудничестве в области газа и нефти и меморандум о совместном изучении возможностей реализации строительства Чаткальского каскада ГЭС общей мощностью 1,8 ГВт.

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узбекистан поможет кыргызстану разрабатывать угольные месторождения какое соглашение заключили узбекистан и кыргызстан читайте в нашем материале