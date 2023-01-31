https://uz.sputniknews.ru/20230131/uzbekistan-pomojet-kyrgyzstanu-razrabatyvat-ugolnye-mestorojdeniya-31867614.html
Узбекистан поможет Кыргызстану разрабатывать угольные месторождения
Узбекистан поможет Кыргызстану разрабатывать угольные месторождения
Какое соглашение заключили Узбекистан и Кыргызстан - читайте в нашем материале.
2023-01-31T17:47+0500
2023-01-31T17:47+0500
2023-01-31T17:47+0500
экономика
узбекистан
кыргызстан
месторождение
уголь
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан подписали соглашение, согласно которому узбекистанская сторона поможет соседней республике разрабатывать угольные месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Кыргызстана. По его словам, среди подписанных документов - соглашение о развитии сотрудничества в угольной отрасли. Известно, что министры также подписали соглашение о сотрудничестве в области газа и нефти и меморандум о совместном изучении возможностей реализации строительства Чаткальского каскада ГЭС общей мощностью 1,8 ГВт.
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узбекистан поможет кыргызстану разрабатывать угольные месторождения какое соглашение заключили узбекистан и кыргызстан читайте в нашем материале
узбекистан поможет кыргызстану разрабатывать угольные месторождения какое соглашение заключили узбекистан и кыргызстан читайте в нашем материале
Узбекистан поможет Кыргызстану разрабатывать угольные месторождения
Какое соглашение заключили Узбекистан и Кыргызстан - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан подписали соглашение, согласно которому узбекистанская сторона поможет соседней республике разрабатывать угольные месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Кыргызстана.
"Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали соглашения и меморандум о развитии энергетического сектора двух стран, содействии в реализации совместных проектов", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, среди подписанных документов - соглашение о развитии сотрудничества в угольной отрасли.
"Его основной целью является реализация совместных проектов по развитию угольных шахт на территории Кыргызской Республики, организация экспорта угля из Кыргызстана в Узбекистан. Со стороны Узбекистана - поставка Кыргызстану оборудования и создание лаборатории для анализа качества угля", - уточнили в ведомстве.
Известно, что министры также подписали соглашение о сотрудничестве в области газа и нефти и меморандум о совместном изучении возможностей реализации строительства Чаткальского каскада ГЭС общей мощностью 1,8 ГВт.
"Подписанные соглашения будут способствовать развитию энергетического сектора обеих стран и ликвидации дефицита электроэнергии", - резюмировали в минэнерго.