https://uz.sputniknews.ru/20230131/v-respublike-modifitsiruyut-sistemu-obschestvennogo-transporta-31875849.html

В республике модифицируют систему общественного транспорта

В республике модифицируют систему общественного транспорта

Какие меры по внедрению новой системы общественного транспорта примут в республике - читайте в нашем материале.

2023-01-31T20:24+0500

2023-01-31T20:24+0500

2023-01-31T20:24+0500

общество

республика

транспорт

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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам внедрения новой системы общественного транспорта в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Президент подчеркнул, что без изменения действующей системы работы в транспортных управлениях и автобусных парках на местах обеспечить обслуживание, соответствующее запросам населения, не удастся несмотря на количество автобусов.Так, на совещании были обсуждены предложения по улучшению качества обслуживания за счет изменения системы работы на местах.По сообщению пресс-службы, в республике отменят практику назначения дневного плана выручки. Средства перевозчикам будут выделяться в зависимости от расстояния, пройденного автобусом, и удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания. Качество обслуживания также будет оцениваться по критериям удобства и санитарного состояния автобусов, прибытия ими на остановки без опозданий.В этом году эта система будет запущена в Ташкенте, Самарканде, Андижане и Ургенче, а в 2024 году в других областных центрах и Нукусе.Глава государства подчеркнул, что общественный транспорт должен быть удобным для жителей и привлекательным для предпринимателей.Существующие автобусные маршруты необходимо пересмотреть с учетом потребностей населения. Президент заявил, что следует провести опросы среди местных жителей, изучить запросы и пожелания населения.На совещании также озвучены предложения по стимулированию систематического обновления транспортного парка.В частности, новизна автобусов будет определена в качестве основного критерия на открытых тендерах по маршрутам общественного транспорта. Ежегодно при формировании средств, выплачиваемых перевозчикам, будут предусматриваться расходы на обновление 20% автобусного парка.Кроме того, предпринимателям будет разрешено платить налог на добавленную стоимость по ввозимым новым автобусам в рассрочку. На закупку автобусов будет предоставляться льготный кредит сроком до 10 лет.Также в Ташкенте разработают программу увеличения пропускной способности перекрестков за счет создания отдельной полосы для автобусов на 73 центральных улицах. Это повысит среднюю скорость движения автобусов в 1,5 раза и устранит опоздания.Хокимам областей поручили утвердить и приступить к реализации аналогичной столичной адресной программы улучшения транспортной инфраструктуры. Они должны предусмотреть необходимость обеспечения приоритета общественного транспорта на дорогах и перекрестках, а также создать условия для пассажиров и предпринимателей на остановках.

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какие меры по внедрению новой системы общественного транспорта примут в республике читайте в нашем материале в республике модифицируют систему общественного транспорта