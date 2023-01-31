https://uz.sputniknews.ru/20230131/v-tashkente-otmetyat-80-letie-razgroma-fashistov-pod-stalingradom-31872477.html
В Ташкенте отметят 80-летие разгрома фашистов под Сталинградом
В Ташкенте отметят 80-летие разгрома фашистов под Сталинградом
Где и когда пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - читайте в нашем материале.
2023-01-31T18:39+0500
2023-01-31T18:39+0500
2023-01-31T18:39+0500
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сталинград
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В четверг в Ташкенте пройдет торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Посольство России и представительство Россотрудничества в Узбекистане приглашают всех желающих принять участие в этом памятном мероприятии.Известно, что возложение состоится 2 февраля в 11:00 на Волгоградском мемориальном комплексе ("Братские могилы").
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в ташкенте отметят 80 летие разгрома фашистов под сталинградом где и когда пройдут памятные мероприятия, посвященные 80 летию разгрома немецко фашистских войск в сталинградской битве читайте в нашем материале
в ташкенте отметят 80 летие разгрома фашистов под сталинградом где и когда пройдут памятные мероприятия, посвященные 80 летию разгрома немецко фашистских войск в сталинградской битве читайте в нашем материале
В Ташкенте отметят 80-летие разгрома фашистов под Сталинградом
Где и когда пройдут памятные мероприятия, посвященные 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В четверг в Ташкенте пройдет торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.
Посольство России и представительство Россотрудничества в Узбекистане приглашают всех желающих принять участие в этом памятном мероприятии.
Известно, что возложение состоится 2 февраля в 11:00 на Волгоградском мемориальном комплексе ("Братские могилы").