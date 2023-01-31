https://uz.sputniknews.ru/20230131/v-uzbekistane-zapustyat-sem-novyx-elektrostantsiy-31859062.html

В Узбекистане запустят семь новых электростанций

В Узбекистане запустят семь новых электростанций

Общая мощность новых электростанций составит почти 3 тыс. МВт.

2023-01-31T13:22+0500

2023-01-31T13:22+0500

2023-01-31T13:22+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

энергетика

министерство энергетики узбекистана

электростанция

солнечная электростанция

ветряная электростанция

гидроэлектростанция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23510890_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_66b5d5e43b5f7a792400f90b28e8763e.jpg

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Узбекистане в течение 2023 года запустят семь новых электростанций, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.Из них одна теплоэлектростанция (ТЭС), одна ветровая, три солнечные и две гидроэлектростанции.Общая мощность новых предприятий, подключенных к единой электросети, составит 2910,6 МВт.В частности, министерство планирует запустить:Современную тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт на территории города Ширин в Сырдарьинской области;Ветровую электростанцию мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области;Солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 457 МВт в Шерабадском районе Сурхандарьинской области;Солнечную станцию мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе Самаркандской области;Солнечную станцию мощностью 220 МВт в Галлаоролском районе Джизакской области.В Самаркандской области заработают две гидроэлектростанции общей мощностью 13,6 МВт. Здесь также модернизируют Топалангскую ГЭС, ее мощность вырастет с 30 МВт до 175 (+145) МВт.В прошлом году в республике запустили 7 новых электростанций общей мощностью 1474 МВт.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

электростанция новая узбекистан построят запустят заработают семь новых тепловая солнечная ветровая гидроэлектростанция электростанция тэс гэс