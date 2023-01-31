https://uz.sputniknews.ru/20230131/v-uzbekistane-zapustyat-sem-novyx-elektrostantsiy-31859062.html
В Узбекистане запустят семь новых электростанций
В Узбекистане запустят семь новых электростанций
Общая мощность новых электростанций составит почти 3 тыс. МВт.
2023-01-31T13:22+0500
2023-01-31T13:22+0500
2023-01-31T13:22+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
энергетика
министерство энергетики узбекистана
электростанция
солнечная электростанция
ветряная электростанция
гидроэлектростанция
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ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Узбекистане в течение 2023 года запустят семь новых электростанций, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.Из них одна теплоэлектростанция (ТЭС), одна ветровая, три солнечные и две гидроэлектростанции.Общая мощность новых предприятий, подключенных к единой электросети, составит 2910,6 МВт.В частности, министерство планирует запустить:Современную тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт на территории города Ширин в Сырдарьинской области;Ветровую электростанцию мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области;Солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 457 МВт в Шерабадском районе Сурхандарьинской области;Солнечную станцию мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе Самаркандской области;Солнечную станцию мощностью 220 МВт в Галлаоролском районе Джизакской области.В Самаркандской области заработают две гидроэлектростанции общей мощностью 13,6 МВт. Здесь также модернизируют Топалангскую ГЭС, ее мощность вырастет с 30 МВт до 175 (+145) МВт.В прошлом году в республике запустили 7 новых электростанций общей мощностью 1474 МВт.
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электростанция новая узбекистан построят запустят заработают семь новых тепловая солнечная ветровая гидроэлектростанция электростанция тэс гэс
электростанция новая узбекистан построят запустят заработают семь новых тепловая солнечная ветровая гидроэлектростанция электростанция тэс гэс
В Узбекистане запустят семь новых электростанций
Общая мощность новых электростанций составит почти 3 тыс. МВт.
ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. В Узбекистане в течение 2023 года запустят семь новых электростанций, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.
Из них одна теплоэлектростанция (ТЭС), одна ветровая, три солнечные и две гидроэлектростанции.
Общая мощность новых предприятий, подключенных к единой электросети, составит 2910,6 МВт.
В частности, министерство планирует запустить:
Современную тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт на территории города Ширин в Сырдарьинской области;
Ветровую электростанцию мощностью 500 МВт в Томдинском районе Навоийской области;
Солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 457 МВт в Шерабадском районе Сурхандарьинской области;
Солнечную станцию мощностью 220 МВт в Каттакурганском районе Самаркандской области;
Солнечную станцию мощностью 220 МВт в Галлаоролском районе Джизакской области.
В Самаркандской области заработают две гидроэлектростанции общей мощностью 13,6 МВт. Здесь также модернизируют Топалангскую ГЭС, ее мощность вырастет с 30 МВт до 175 (+145) МВт.
В прошлом году в республике запустили 7 новых электростанций общей мощностью 1474 МВт.