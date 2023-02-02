https://uz.sputniknews.ru/20230202/lavrov-my-xotim-chtoby-konflikt-s-ukrainoy-zakonchilsya-no-faktor-vremeni---ne-glavnyy-31926737.html

Лавров: мы хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но фактор времени - не главный

Лавров: мы хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но фактор времени - не главный

Чем дальнобойнее оружие, предоставляемое Украине, тем дальше России нужно отодвинуть его от своих границ, заявил министр иностранных дел РФ в интервью РИА Новости.

2023-02-02T13:18+0500

2023-02-02T13:18+0500

2023-02-02T13:30+0500

россия

сергей лавров

интервью

россия

украина

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МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ, и чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий, подчеркнул Лавров.

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