https://uz.sputniknews.ru/20230202/lavrov-my-xotim-chtoby-konflikt-s-ukrainoy-zakonchilsya-no-faktor-vremeni---ne-glavnyy-31926737.html
Лавров: мы хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но фактор времени - не главный
Лавров: мы хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но фактор времени - не главный
Чем дальнобойнее оружие, предоставляемое Украине, тем дальше России нужно отодвинуть его от своих границ, заявил министр иностранных дел РФ в интервью РИА Новости.
2023-02-02T13:18+0500
2023-02-02T13:18+0500
2023-02-02T13:30+0500
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МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ, и чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий, подчеркнул Лавров.
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сергей лавров министр иностранных дел россии конфликт на украине дальнобойное оружие запад
сергей лавров министр иностранных дел россии конфликт на украине дальнобойное оружие запад
Лавров: мы хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но фактор времени - не главный
13:18 02.02.2023 (обновлено: 13:30 02.02.2023)
Чем дальнобойнее оружие, предоставляемое Украине, тем дальше России нужно отодвинуть его от своих границ, заявил министр иностранных дел РФ в интервью РИА Новости.
МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Мы все хотим, чтобы конфликт с Украиной закончился, но временной фактор - не главный, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости.
"Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - сказал он.
Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ, и чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий, подчеркнул Лавров.
"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", - сказал он в интервью.