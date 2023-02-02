https://uz.sputniknews.ru/20230202/mojno-li-upotreblyat-zamorojennyy-luk--minselxoz-31945442.html
Можно ли употреблять замороженный лук – Минсельхоз
Можно ли употреблять замороженный лук – Минсельхоз
Ранее в Минсельхозе рассказали, что в резервах, созданных в регионах, находится 51 тыс. тонн лука, в хозяйствах – 200 тыс.
2023-02-02T20:12+0500
2023-02-02T20:12+0500
2023-02-02T20:12+0500
общество
министерство сельского и водного хозяйства
лук
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Недавние морозы отразились на внешнем виде лука. Многих потребителей это насторожило: не потеряет ли он своих качеств и свойств. На этот вопрос корреспонденту Sputnik ответили в Научно-исследовательском институте овощебахчевых культур и картофеля при Министерстве сельского хозяйства.По словам Шахнозы Ариповой, способность выдерживать низкие, отрицательные температуры при хранении – важная характеристика лука.Ранее в Минсельхозе рассказали, что в резервах, созданных в регионах, находится 51 тыс. тонн лука, в хозяйствах – 200 тыс. Чтобы обеспечить потребность в луке на внутреннем потребительском рынке и избежать повышения цен, до 1 апреля на рынок поставят 37,5 тыс. тонн лука.
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2023
Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg
можно ли употреблять замороженный лук минсельхоз ранее в минсельхозе рассказали что в резервах созданных в регионах находится 51 тыс тонн лука в хозяйствах 200 тыс
можно ли употреблять замороженный лук минсельхоз ранее в минсельхозе рассказали что в резервах созданных в регионах находится 51 тыс тонн лука в хозяйствах 200 тыс
Можно ли употреблять замороженный лук – Минсельхоз
Анна Желиховская
Корреспондент
Ранее в Минсельхозе республики рассказали, что в резервах, созданных в регионах, находится 51 тыс. тонн лука, а в хозяйствах – 200 тыс.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Недавние морозы отразились на внешнем виде лука. Многих потребителей это насторожило: не потеряет ли он своих качеств и свойств. На этот вопрос корреспонденту Sputnik ответили в Научно-исследовательском институте овощебахчевых культур и картофеля при Министерстве сельского хозяйства.
По словам Шахнозы Ариповой, способность выдерживать низкие, отрицательные температуры при хранении – важная характеристика лука.
"Даже в замороженном виде лук не теряет своих товарных качеств. Но размораживать замороженный лук нужно постепенно. Хранить его рекомендуется при температуре не ниже -30 °C. Если лук замерзнет во время хранения, то позже он восстановится", - рассказала специалист.
Ранее в Минсельхозе рассказали, что в резервах, созданных в регионах, находится 51 тыс. тонн лука, в хозяйствах – 200 тыс. Чтобы обеспечить потребность в луке на внутреннем потребительском рынке и избежать повышения цен, до 1 апреля на рынок поставят 37,5 тыс. тонн лука.