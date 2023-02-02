https://uz.sputniknews.ru/20230202/mojno-li-upotreblyat-zamorojennyy-luk--minselxoz-31945442.html

Можно ли употреблять замороженный лук – Минсельхоз

Можно ли употреблять замороженный лук – Минсельхоз

Ранее в Минсельхозе рассказали, что в резервах, созданных в регионах, находится 51 тыс. тонн лука, в хозяйствах – 200 тыс.

2023-02-02T20:12+0500

2023-02-02T20:12+0500

2023-02-02T20:12+0500

общество

министерство сельского и водного хозяйства

лук

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Недавние морозы отразились на внешнем виде лука. Многих потребителей это насторожило: не потеряет ли он своих качеств и свойств. На этот вопрос корреспонденту Sputnik ответили в Научно-исследовательском институте овощебахчевых культур и картофеля при Министерстве сельского хозяйства.По словам Шахнозы Ариповой, способность выдерживать низкие, отрицательные температуры при хранении – важная характеристика лука.Ранее в Минсельхозе рассказали, что в резервах, созданных в регионах, находится 51 тыс. тонн лука, в хозяйствах – 200 тыс. Чтобы обеспечить потребность в луке на внутреннем потребительском рынке и избежать повышения цен, до 1 апреля на рынок поставят 37,5 тыс. тонн лука.

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2023

Анна Желиховская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg

Анна Желиховская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg

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Анна Желиховская https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31934761_0:0:641:640_100x100_80_0_0_295ccdae1a2204d81df694e49753883e.jpg

можно ли употреблять замороженный лук минсельхоз ранее в минсельхозе рассказали что в резервах созданных в регионах находится 51 тыс тонн лука в хозяйствах 200 тыс