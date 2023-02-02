https://uz.sputniknews.ru/20230202/na-perevale-kamchik-vozmojny-snejnye-zanosy---uzgidromet-31912412.html

На перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет

На перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет

Узгидромет опубликовал экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.

2023-02-02T08:05+0500

2023-02-02T08:05+0500

2023-02-02T08:05+0500

общество

перевал

перевал качмик

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" и на участке перевала "Тахтакорача" (Китоб) автодороги М-39 "Ташкент-Шахрисабз-Термез" с 2 по 5 февраля ожидаются снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, усиление ветра до 15-20 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Также, в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 2-6 февраля текущего года в горных районах республики объявляется лавинная опасность, в том числе:В Узгидромете предупредили граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей, двигающихся в горных районах соблюдать меры предосторожности.

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узгидромет опубликовал экстренное предупреждение подробности в нашем материале на перевале камчик возможны снежные заносы узгидромет