https://uz.sputniknews.ru/20230202/na-perevale-kamchik-vozmojny-snejnye-zanosy---uzgidromet-31912412.html
На перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет
На перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет
Узгидромет опубликовал экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.
2023-02-02T08:05+0500
2023-02-02T08:05+0500
2023-02-02T08:05+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" и на участке перевала "Тахтакорача" (Китоб) автодороги М-39 "Ташкент-Шахрисабз-Термез" с 2 по 5 февраля ожидаются снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, усиление ветра до 15-20 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.Также, в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 2-6 февраля текущего года в горных районах республики объявляется лавинная опасность, в том числе:В Узгидромете предупредили граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей, двигающихся в горных районах соблюдать меры предосторожности.
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узгидромет опубликовал экстренное предупреждение подробности в нашем материале на перевале камчик возможны снежные заносы узгидромет
узгидромет опубликовал экстренное предупреждение подробности в нашем материале на перевале камчик возможны снежные заносы узгидромет
На перевале Камчик возможны снежные заносы - Узгидромет
Узгидромет опубликовал экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" и на участке перевала "Тахтакорача" (Китоб) автодороги М-39 "Ташкент-Шахрисабз-Термез" с 2 по 5 февраля ожидаются снег, временами сильные осадки, туман, ухудшение видимости до 50 м, усиление ветра до 15-20 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Узгидромета.
Также, в связи с ожидаемыми осадками и значительными изменениями температуры воздуха 2-6 февраля текущего года в горных районах республики объявляется лавинная опасность, в том числе:
по Кашкадарьинской области: в Китабском, Шахрисябзком, Камашинском и Дехканабадском районах;
по Сурхандарьинской области: в Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском и Байсунском районах;
по Джизакской области: в Заминском, Бахмалском районах;
по Ташкентской области: в Паркентском, Ахангаранском, Бостанлыкском районах и в урочище Чимган Чаткальской горной системы;
по Наманганской области: в Папском районе;
по Ферганской области: в Сохском, Ферганском районах.
В Узгидромете предупредили граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей, двигающихся в горных районах соблюдать меры предосторожности.