https://uz.sputniknews.ru/20230202/ofitser-lnr-marochko-bolshie-poteri-vsu---eto-ne-problema-dlya-zapada-a-ego-tsel-31949120.html

Офицер ЛНР Марочко: большие потери ВСУ - это не проблема для Запада, а его цель

Офицер ЛНР Марочко: большие потери ВСУ - это не проблема для Запада, а его цель

Большая группировка ВС Украины заблокирована сейчас в Артемовске, при этом у них была возможность организованно выйти, но даже сейчас попыток вырваться не предпринимается.

2023-02-02T21:30+0500

2023-02-02T21:30+0500

2023-02-02T21:30+0500

видео

лнр

запад

украина

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Для Запада, который контролирует ВСУ, спасение украинской живой силы не является приоритетной задачей, считает он. Как российская армия минимизирует свои потери? Почему на все больших участках фронта ВС России демонстрируют серьезные успехи? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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офицер лнр марочко большие потери всу это не проблема для запада а его цель большая группировка вс украины заблокирована сейчас в артемовске при этом у них была возможность организованно выйти но даже сейчас попыток вырваться не предпринимается