https://uz.sputniknews.ru/20230202/ofitser-lnr-marochko-bolshie-poteri-vsu---eto-ne-problema-dlya-zapada-a-ego-tsel-31949120.html
Офицер ЛНР Марочко: большие потери ВСУ - это не проблема для Запада, а его цель
Офицер ЛНР Марочко: большие потери ВСУ - это не проблема для Запада, а его цель
Большая группировка ВС Украины заблокирована сейчас в Артемовске, при этом у них была возможность организованно выйти, но даже сейчас попыток вырваться не предпринимается.
2023-02-02T21:30+0500
2023-02-02T21:30+0500
2023-02-02T21:30+0500
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украина
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Для Запада, который контролирует ВСУ, спасение украинской живой силы не является приоритетной задачей, считает он. Как российская армия минимизирует свои потери? Почему на все больших участках фронта ВС России демонстрируют серьезные успехи? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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офицер лнр марочко большие потери всу это не проблема для запада а его цель большая группировка вс украины заблокирована сейчас в артемовске при этом у них была возможность организованно выйти но даже сейчас попыток вырваться не предпринимается
офицер лнр марочко большие потери всу это не проблема для запада а его цель большая группировка вс украины заблокирована сейчас в артемовске при этом у них была возможность организованно выйти но даже сейчас попыток вырваться не предпринимается
Офицер ЛНР Марочко: большие потери ВСУ - это не проблема для Запада, а его цель
Большая группировка ВС Украины заблокирована сейчас в Артемовске, при этом у них была возможность организованно выйти, но даже сейчас попыток вырваться не предпринимается.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. Для Запада, который контролирует ВСУ, спасение украинской живой силы не является приоритетной задачей, считает он. Как российская армия минимизирует свои потери? Почему на все больших участках фронта ВС России демонстрируют серьезные успехи? Обо всем этом смотрите в нашем видео.