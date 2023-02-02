https://uz.sputniknews.ru/20230202/prokuratura-berlina-ne-raskryvaet-detali-dela-o-napadenii-na-dom-jurnalistov-ria-novosti-31955808.html

Прокуратура Берлина не раскрывает детали дела о нападении на дом журналистов РИА Новости

Прокуратура Берлина не раскрывает детали дела о нападении на дом журналистов РИА Новости

Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года.

2023-02-02T20:56+0500

2023-02-02T20:56+0500

2023-02-02T20:56+0500

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Прокуратура Берлина не комментирует информацию СМИ о якобы задержании подозреваемого в нападении по делу об инциденте с домом журналистов РИА Новости в мае прошлого года. Deutsche Welle (DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) в среду вечером сообщила, что в Берлине задержали российского активиста Дмитрия Б. по подозрению в попытке поджога дома 6 мая прошлого года, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей. Собеседник издания из окружения подозреваемого сообщил, что в настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов германской столицы. Здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению 6 мая прошлого года. Одно из окон было разбито, при осмотре территории в вентиляционной нише нашли канистру с проводами. Полиция эвакуировала жильцов, саперы обезвредили устройство. Полиция ФРГ по инциденту начала расследование, привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.

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прокуратура берлина не раскрывает детали дела о нападении на дом журналистов риа новости здание на западе берлина где проживают журналисты российского агентства риа новости и члены их семей подверглось нападению 6 мая прошлого года