https://uz.sputniknews.ru/20230202/rabota-vedetsya-lavrov-obyasnil-kakaya-strana-stanet-novoy-ukrainoy-31939945.html

"Работа ведется". Лавров объяснил, какая страна станет "новой Украиной"

"Работа ведется". Лавров объяснил, какая страна станет "новой Украиной"

Главные тезисы из интервью главы российского МИД Сергея Лаврова - в нашем материале.

2023-02-02T18:16+0500

2023-02-02T18:16+0500

2023-02-02T18:16+0500

россия

сергей лавров

мид рф

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В большом интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости глава МИД Сергей Лавров рассказал о противоречивости действий украинских властей и их западных кураторов, целях российской спецоперации и отношениях Москвы с союзниками. Главное из этого разговора — в материале РИА Новости.О перспективах конфликтаПоставки нового вооружения Киеву встретят ответную реакцию Москвы, подчеркнул министр.Отвечая на вопрос, к какому развитию событий стоит готовиться, Лавров сказал, что Москва исходит из объективных данных. "Прежде всего из тех реалий, которые закреплены в нашем законодательстве, нашей Конституции. Четыре новые территории — две народные республики, две области — по итогам референдума присоединились к России. Здесь, по-моему, каких-либо вопросов не возникает", — уточнил он.Москва стремится к завершению конфликта, "но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского".Распространяемые на Западе сведения о нежелании Москвы вести переговоры — ложь, добавил дипломат. Проблема, однако, в том, что президент Украины Владимир Зеленский — несамостоятельный политик, действующий по указаниям кураторов.Об американской концепции исключительностиИстоки противостояния с Западом стоит искать не в конкретных событиях, а в идеях."Я бы советовал обратиться к эпохе Барака Обамы и почитать его высказывания об американской исключительности. И Джо Байден многократно эту мысль продвигал. Блинкен сказал, что американцы обязаны реализовывать свою исключительную возможность лидировать. <…> Очень "скромно", — напомнил Лавров. Это означает, что всем остальным, кроме американцев, отказано в праве помнить свою историю.Затронул министр и отношение США к партнерам: американцы, требуя чего-то для себя, взамен ничего не предлагают, только угрожают наказанием.О роли дипломатов"Мы находимся в эпицентре геополитической битвы, не надо в этом сомневаться", — заявил Лавров.Второй аспект, помимо борьбы с фейками, — взаимодействие с партнерами. "Соединенные Штаты и все западники, которых они подмяли под себя, понимают демократию как право навязывать свое понимание демократии", — указал Лавров. Россия же придерживается другого понимания независимости, закрепленного, в частности, в документах ООН.Москва готовится и к "антироссийским шабашам", которые Запад организует к годовщине СВО. Важно, по мнению министра, сделать так, чтобы эти акции не были единственными привлекающими внимание мира. России есть о чем рассказать: "Это не только военно-биологические программы (американцев на Украине. — Прим. ред.), прямое участие США во взрывах "Северных потоков".О странах, готовых пойти по украинскому пути"На эту роль приглядываются к Молдове, потому что смогли поставить во главе президента, которая рвется в НАТО", — считает Лавров. То, что параллельно саботируют работу в формате 5+1 (по урегулированию в Приднестровье), свидетельствует о желании США и Европы создать "вторую Украину".Запад также "пытался и пытается сделать это в отношении Грузии". Министр высоко оценил то, что грузинское правительство в ответ на беспрецедентное давление по-прежнему руководствуется национальными интересами.Непростая ситуация и в Центральной Азии. "Мы обсуждаем достаточно откровенно с нашими друзьями. Видно, как активно, не один год, западные коллеги насаждали проамериканские, проевропейские, пронатовские некоммерческие организации. <…> Через инструменты мягкой силы поставить под сомнение наши отношения с некоторыми центральноазиатскими странами", — сообщил Лавров, добавив, что "потуги" США и ЕС не вызывают позитивную реакцию в регионе.О союзниках по ОДКБПакт о ненападении, предложенный недавно Минску Киевом, "забавен и показывает креативность киевского режима". Что касается других союзников, то Россия в рамках ОДКБ пока не обращалась за помощью и планирует закончить спецоперацию на Украине собственными силами.Об отношениях с Китаем"Точки соприкосновения — очень скромная характеристика" для сотрудничества с Пекином, уверен Лавров. Двусторонние связи между странами "выше по качеству, чем военные союзы в классическом понимании, лучшие за все годы существования СССР, КНР и России".При этом американцы активно противодействуют КНР в международных торговых и финансовых организациях. Но сейчас страны БРИКС могут претендовать на такое количество акций и голосов, что это положит конец доминированию США, заключил министр.

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работа ведется лавров объяснил какая страна станет новой украиной главные тезисы из интервью главы российского мид сергея лаврова в нашем материале