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https://uz.sputniknews.ru/20230202/rossiya-vryad-li-obratitsya-k-odkb-za-pomoschyu-v-spetsoperatsii---lavrov-31927986.html
Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров
Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров
Против РФ воюет все НАТО, и любые разговоры о том, что альянс только снабжает оружием Украину, смешны, заявил министр.
2023-02-02T14:00+0500
2023-02-02T14:03+0500
россия
сергей лавров
интервью
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МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"и агентству РИА Новости.Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, подчеркнул министр.
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сергей лавров интервью риа новости специальная военная операция на украине одкб нато
сергей лавров интервью риа новости специальная военная операция на украине одкб нато

Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров

14:00 02.02.2023 (обновлено: 14:03 02.02.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Против РФ воюет все НАТО, и любые разговоры о том, что альянс только снабжает оружием Украину, смешны, заявил министр.
МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"и агентству РИА Новости.

"Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции", - заявил Лавров.

Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, подчеркнул министр.

"Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал он.

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