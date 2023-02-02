https://uz.sputniknews.ru/20230202/rossiya-vryad-li-obratitsya-k-odkb-za-pomoschyu-v-spetsoperatsii---lavrov-31927986.html
Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров
Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров
Против РФ воюет все НАТО, и любые разговоры о том, что альянс только снабжает оружием Украину, смешны, заявил министр.
2023-02-02T14:00+0500
2023-02-02T14:00+0500
2023-02-02T14:03+0500
россия
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"и агентству РИА Новости.Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, подчеркнул министр.
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сергей лавров интервью риа новости специальная военная операция на украине одкб нато
сергей лавров интервью риа новости специальная военная операция на украине одкб нато
Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров
14:00 02.02.2023 (обновлено: 14:03 02.02.2023)
Против РФ воюет все НАТО, и любые разговоры о том, что альянс только снабжает оружием Украину, смешны, заявил министр.
МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"и агентству РИА Новости.
"Я думаю, что это не обязательно в будущем состоится, потому что мы не видим необходимости с точки зрения оснащенности наших вооруженных сил и тем, как они работают на пространстве специальной военной операции", - заявил Лавров.
Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, подчеркнул министр.
"Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал он.