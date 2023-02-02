https://uz.sputniknews.ru/20230202/rossiya-vryad-li-obratitsya-k-odkb-za-pomoschyu-v-spetsoperatsii---lavrov-31927986.html

Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров

Россия вряд ли обратится к ОДКБ за помощью в спецоперации - Лавров

Против РФ воюет все НАТО, и любые разговоры о том, что альянс только снабжает оружием Украину, смешны, заявил министр.

2023-02-02T14:00+0500

2023-02-02T14:00+0500

2023-02-02T14:03+0500

россия

сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 2 фев - Sputnik. Россия вряд ли будет в будущем обращаться к ОДКБ за помощью в спецоперации на Украине, потому что не видит необходимости с точки зрения оснащенности российских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24"и агентству РИА Новости.Россия видит, как против нее воюет вся НАТО, разговоры о том, что альянс не воюет, а только вооружает, смешны, подчеркнул министр.

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