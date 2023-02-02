https://uz.sputniknews.ru/20230202/sergey-lavrov-daet-intervyu-dmitriyu-kiselevu---pryamaya-translyatsiya--31922105.html

Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция

Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция

Стороны обсуждают актуальные вопросы международной политики.

2023-02-02T12:43+0500

2023-02-02T12:43+0500

2023-02-02T12:44+0500

в мире

сергей лавров

интервью

дмитрий киселев

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

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