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https://uz.sputniknews.ru/20230202/sergey-lavrov-daet-intervyu-dmitriyu-kiselevu---pryamaya-translyatsiya--31922105.html
Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция
Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция
Стороны обсуждают актуальные вопросы международной политики.
2023-02-02T12:43+0500
2023-02-02T12:44+0500
в мире
сергей лавров
интервью
дмитрий киселев
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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прямая трансляция лавров киселев интервью глава мид россии министр иностранных дел беседа политика сша запад где посмотреть когда
прямая трансляция лавров киселев интервью глава мид россии министр иностранных дел беседа политика сша запад где посмотреть когда

Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция

12:43 02.02.2023 (обновлено: 12:44 02.02.2023)
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В ходе беседы стороны обсуждают актуальные вопросы международной политики.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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