https://uz.sputniknews.ru/20230202/sergey-lavrov-daet-intervyu-dmitriyu-kiselevu---pryamaya-translyatsiya--31922105.html
Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция
Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция
Стороны обсуждают актуальные вопросы международной политики.
2023-02-02T12:43+0500
2023-02-02T12:43+0500
2023-02-02T12:44+0500
в мире
сергей лавров
интервью
дмитрий киселев
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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прямая трансляция лавров киселев интервью глава мид россии министр иностранных дел беседа политика сша запад где посмотреть когда
Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву - прямая трансляция
12:43 02.02.2023 (обновлено: 12:44 02.02.2023)
В ходе беседы стороны обсуждают актуальные вопросы международной политики.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает большое интервью телеведущему и генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.