https://uz.sputniknews.ru/20230202/shavkat-mirziyoev-posetil-ferganskuyu-oblast---podrobnosti-31947768.html

Шавкат Мирзиёев посетил Ферганскую область - подробности

Шавкат Мирзиёев посетил Ферганскую область - подробности

В рамках визита президент провел совещание по развитию хлопково-текстильной промышленности в регионе.

2023-02-02T19:10+0500

2023-02-02T19:10+0500

2023-02-02T19:10+0500

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочим визитом Ферганскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Президент ознакомился с деятельностью этого предприятия в Куштепинском районе, в котором налажен полный цикл заготовки и переработки хлопка. Стоимость фабрики - 132 млн евро.Предприятие способно выпускать 18 млн метров смешанной ткани и 10 млн единиц готовой продукции в год. Планируется экспортировать в страны Европы и Китай продукцию на 85 млн евро. Для этого на предприятии организована лаборатория контроля качества.В ходе визита президент указал на необходимость расширения ассортимента готовой продукции, а также установления партнерства с известными брендами.Также известно, что на производстве используют энергоэффективные предприятия. На крыше фабрики устанавливают солнечные панели, что позволит достичь почти 23% эффективности энергопотребления.В настоящее время на фабрике трудятся 1,5 тыс. человек. В марте этого года здесь начнут производить тканое полотно. Также в Учкуприкском районе создаются предприятия по производству пряжи и тканей, а также по переработке хлопка. Планируется, что общее количество рабочих мест в кластере достигнет почти 5 тысяч.Здесь же открыли центр обучения и надомного труда, который готовит необходимых предприятию специалистов по четырем направлениям.Глава государства также провел совещание по развитию хлопково-текстильной промышленности в областях долины, на котором обсудили реализацию практических мер по поддержке отрасли.Мирзиёев дал указания по увеличению урожайности хлопчатника, глубокой переработке пряжи и увеличению выпуска готовой продукции. Так, в этом году есть возможность нарастить экспорт текстильной продукции в областях долины до $2,5 млрд.В рамках совещания было озвучено, что кластеры также должны переводить часть своего энергопотребления на альтернативные источники.

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Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев посетил ферганскую область подробности в рамках визита президент провел совещание по развитию хлопково текстильной промышленности в регионе