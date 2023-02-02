https://uz.sputniknews.ru/20230202/son-pri-svete-do-dobra-ne-dovedet-25803059.html

Почему нельзя спать при свете - мнение врачей

Почему нельзя спать при свете - мнение врачей

Ученые США обнаружили связь между освещением во время сна и тремя опасными состояниями здоровья.

2023-02-02T22:01+0500

2023-02-02T22:01+0500

2023-02-02T22:01+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В исследовании, опубликованном в журнале Sleep, говорится, что на примере более чем 500 человек ученые показали, как воздействие света во время сна связано с повышенным риском ожирения, гипертонии и диабета.Авторы новой работы решили проверить связь развития этих недугов со сном при свете на пожилых людях, поскольку они особенно подвержены риску развития диабета, заболеваний сердца и сосудистой системы.Как выяснилось, менее половины более чем из пяти сотен человек проводили в полной темноте лишь пять часов ежедневно. Остальные находились при свете даже в самое темное время суток, в том числе во сне.В итоге у тех, кто постоянно подвергался воздействию освещения, чаще выявляли ожирение (риск был выше в 1,82 раза), гипертонию (в 1,74 раза) и диабет (в два раза) — по сравнению с испытуемыми, которым удавалось избегать перманентного светового загрязнения. К тому же люди из первой категории имели самую низкую активность.Однако, ученые не смогли ответить на вопрос, способствовало ли освещение во сне развитию перечисленных выше состояний либо, наоборот, из-за их наличия участники были вынуждены включать свет по ночам: например, из-за более частых походов в туалет или чтобы избежать риска падений, если диабет вызвал онемение ног.В любом случае они рекомендовали избегать либо сводить к минимуму воздействие света на период сна, располагая его источники ближе к полу, предпочитая “теплые цвета” (янтарный или красно-оранжевый), а не белый и синий.Еще можно повесить плотные шторы и использовать маски, если иначе контролировать уличное освещение нельзя.

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