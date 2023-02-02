https://uz.sputniknews.ru/20230202/son-pri-svete-do-dobra-ne-dovedet-25803059.html
Почему нельзя спать при свете - мнение врачей
Почему нельзя спать при свете - мнение врачей
Ученые США обнаружили связь между освещением во время сна и тремя опасными состояниями здоровья.
2023-02-02T22:01+0500
2023-02-02T22:01+0500
2023-02-02T22:01+0500
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сон
свет
ученые
сша
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В исследовании, опубликованном в журнале Sleep, говорится, что на примере более чем 500 человек ученые показали, как воздействие света во время сна связано с повышенным риском ожирения, гипертонии и диабета.Авторы новой работы решили проверить связь развития этих недугов со сном при свете на пожилых людях, поскольку они особенно подвержены риску развития диабета, заболеваний сердца и сосудистой системы.Как выяснилось, менее половины более чем из пяти сотен человек проводили в полной темноте лишь пять часов ежедневно. Остальные находились при свете даже в самое темное время суток, в том числе во сне.В итоге у тех, кто постоянно подвергался воздействию освещения, чаще выявляли ожирение (риск был выше в 1,82 раза), гипертонию (в 1,74 раза) и диабет (в два раза) — по сравнению с испытуемыми, которым удавалось избегать перманентного светового загрязнения. К тому же люди из первой категории имели самую низкую активность.Однако, ученые не смогли ответить на вопрос, способствовало ли освещение во сне развитию перечисленных выше состояний либо, наоборот, из-за их наличия участники были вынуждены включать свет по ночам: например, из-за более частых походов в туалет или чтобы избежать риска падений, если диабет вызвал онемение ног.В любом случае они рекомендовали избегать либо сводить к минимуму воздействие света на период сна, располагая его источники ближе к полу, предпочитая “теплые цвета” (янтарный или красно-оранжевый), а не белый и синий.Еще можно повесить плотные шторы и использовать маски, если иначе контролировать уличное освещение нельзя.
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сон при свете влияние на организм ученые сша связь освещение состояние здоровье диабет ожирение гипертония
сон при свете влияние на организм ученые сша связь освещение состояние здоровье диабет ожирение гипертония
Почему нельзя спать при свете - мнение врачей
Ученые США обнаружили связь между освещением во время сна и тремя опасными состояниями здоровья.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В исследовании, опубликованном в журнале Sleep
, говорится, что на примере более чем 500 человек ученые показали, как воздействие света во время сна связано с повышенным риском ожирения, гипертонии и диабета.
Авторы новой работы решили проверить связь развития этих недугов со сном при свете на пожилых людях, поскольку они особенно подвержены риску развития диабета, заболеваний сердца и сосудистой системы.
Как выяснилось, менее половины более чем из пяти сотен человек проводили в полной темноте лишь пять часов ежедневно. Остальные находились при свете даже в самое темное время суток, в том числе во сне.
В итоге у тех, кто постоянно подвергался воздействию освещения, чаще выявляли ожирение (риск был выше в 1,82 раза), гипертонию (в 1,74 раза) и диабет (в два раза) — по сравнению с испытуемыми, которым удавалось избегать перманентного светового загрязнения. К тому же люди из первой категории имели самую низкую активность.
Однако, ученые не смогли ответить на вопрос, способствовало ли освещение во сне развитию перечисленных выше состояний либо, наоборот, из-за их наличия участники были вынуждены включать свет по ночам: например, из-за более частых походов в туалет или чтобы избежать риска падений, если диабет вызвал онемение ног.
В любом случае они рекомендовали избегать либо сводить к минимуму воздействие света на период сна, располагая его источники ближе к полу, предпочитая “теплые цвета” (янтарный или красно-оранжевый), а не белый и синий.
Еще можно повесить плотные шторы и использовать маски, если иначе контролировать уличное освещение нельзя.