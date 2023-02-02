https://uz.sputniknews.ru/20230202/uzairways-uvelichit-chislo-reysov-v-rossiyu-31937517.html
"Uzairways" увеличит число рейсов в Россию
"Uzairways" увеличит число рейсов в Россию
Весной авиаперевозчик запустит два новых маршрута – в Омск и Нижний Новгород. 02.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-02T17:24+0500
2023-02-02T17:24+0500
2023-02-02T17:24+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
рейсы
россия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" с весны увеличит количество рейсов из Ташкента в города России. Перевозчик запустит сразу два новых маршрута – в Омск и Нижний Новгород, сообщает пресс-служба компании.В Омск самолеты авиакомпании начнут летать с 26 марта один раз в неделю по воскресеньям, а в Нижний Новгород – с 28 марта два раза в неделю, по вторникам и субботам.Увеличится и количество рейсов в Россию из Намангана. С 27 марта авиакомпания возобновит рейсы в Оренбург. А с 31 марта запустит новый рейс из Намангана в Нижневартовск.Авиабилеты можно купить на официальном сайте авиакомпании, в филиале или у агентов Uzbekistan Airways Sales или в приложении “UzAirways”.
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MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, россия, ташкент
авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, россия, ташкент
"Uzairways" увеличит число рейсов в Россию
Весной авиаперевозчик запустит два новых маршрута – в Омск и Нижний Новгород.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik.
Авиакомпания "Uzbekistan Airways" с весны увеличит количество рейсов из Ташкента в города России. Перевозчик запустит сразу два новых маршрута – в Омск и Нижний Новгород, сообщает
пресс-служба компании.
В Омск самолеты авиакомпании начнут летать с 26 марта один раз в неделю по воскресеньям, а в Нижний Новгород – с 28 марта два раза в неделю, по вторникам и субботам.
Увеличится и количество рейсов в Россию из Намангана. С 27 марта авиакомпания возобновит рейсы в Оренбург. А с 31 марта запустит новый рейс из Намангана в Нижневартовск.
"Все вышеперечисленные рейсы как из Ташкента, так и из Намангана, будут выполняться в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам – Uzbekistan Airways Express, что позволит вывести на рынок наиболее низкую стоимость авиабилета для пассажира", - сообщили в пресс-службе.
Авиабилеты можно купить на официальном сайте авиакомпании, в филиале или у агентов Uzbekistan Airways Sales или в приложении “UzAirways”.