https://uz.sputniknews.ru/20230202/uzairways-uvelichit-chislo-reysov-v-rossiyu-31937517.html

"Uzairways" увеличит число рейсов в Россию

"Uzairways" увеличит число рейсов в Россию

Весной авиаперевозчик запустит два новых маршрута – в Омск и Нижний Новгород. 02.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-02T17:24+0500

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общество

авиакомпания uzbekistan airways

рейсы

россия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" с весны увеличит количество рейсов из Ташкента в города России. Перевозчик запустит сразу два новых маршрута – в Омск и Нижний Новгород, сообщает пресс-служба компании.В Омск самолеты авиакомпании начнут летать с 26 марта один раз в неделю по воскресеньям, а в Нижний Новгород – с 28 марта два раза в неделю, по вторникам и субботам.Увеличится и количество рейсов в Россию из Намангана. С 27 марта авиакомпания возобновит рейсы в Оренбург. А с 31 марта запустит новый рейс из Намангана в Нижневартовск.Авиабилеты можно купить на официальном сайте авиакомпании, в филиале или у агентов Uzbekistan Airways Sales или в приложении “UzAirways”.

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авиакомпания uzbekistan airways, рейсы, россия, ташкент