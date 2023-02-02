https://uz.sputniknews.ru/20230202/uzbekistan-planiruet-vnov-ispolzovat-gazoxranilische-v-soxe-31933651.html

Узбекистан планирует вновь использовать газохранилище в Сохе

Узбекистан планирует вновь использовать газохранилище в Сохе

Технические детали соглашения с Кыргызстаном согласует министр энергетики Узбекистана во время визита в соседнюю страну.

2023-02-02T14:54+0500

2023-02-02T14:54+0500

2023-02-02T15:16+0500

общество

энергетика

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кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Узбекистан планирует возобновить использование подземного газохранилища “Северный Сох”. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев 1 февраля на совещаний в Новом Андижане по вопросам расширения использования возобновляемых источников энергии и обеспечения занятости населения.Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявил, что если объект будет запущен, то можно будет поставлять в Ферганскую долину 13 млн кубометров газа ежедневно, сообщает УзА.Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция расположена в Узбекистане. Поэтому две страны проведут переговоры об общем использовании сооружения.Газохранилище "Северный Сох" расположено между Риштанским районом Ферганской области и Кадамжайским районом Баткенской области Кыргызстана. Ранее эта территория была спорной. Решение вопроса о совместном использовании газохранилища значительно упростился после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы между государствами.Вопрос делимитации и демаркации государственной границы две страны успешно решили в прошлом году, подписав соглашение, по которому Узбекистан получил землю под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану перешло примерно 15 тысяч гектаров пастбищ. Парламенты обоих государств ратифицировали соглашение. Процесс делимитации завершился в январе 2023 года, когда президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров обменялись ратификационными грамотами.

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