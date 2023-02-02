Узбекистан планирует вновь использовать газохранилище в Сохе
14:54 02.02.2023 (обновлено: 15:16 02.02.2023)
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Технические детали соглашения с Кыргызстаном согласует министр энергетики Узбекистана во время визита в соседнюю страну.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Узбекистан планирует возобновить использование подземного газохранилища “Северный Сох”. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев 1 февраля на совещаний в Новом Андижане по вопросам расширения использования возобновляемых источников энергии и обеспечения занятости населения.
"К сожалению, в нужное время подземное хранилище газа в Сохе по какой-то причине было закрыто. Во время государственного визита в Кыргызстан мы также договорились с Садыром Жапаровым по этому вопросу. Наш министр энергетики в ближайшее отправится в Кыргызстан и согласует техническую сторону", - сказал президент.
Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявил, что если объект будет запущен, то можно будет поставлять в Ферганскую долину 13 млн кубометров газа ежедневно, сообщает УзА.
"Объем подземного газохранилища “Северный Сох” составляет около 2,5-3 миллиардов кубометров. Из этого может быть использовано 1,3 миллиарда кубометров газа, остальное будет находится в буферной зоне. Это означает, что в зимний сезон у нас будет возможность ежедневно поставлять в долину 13 миллионов кубометров газа”, - сказал Мирзамахмудов.
Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция расположена в Узбекистане. Поэтому две страны проведут переговоры об общем использовании сооружения.
“В первую очередь рабочая группа детально изучит все технические и экономические аспекты. Поскольку сооружение не использовалось в течение многих лет, нам необходимо тщательно изучить его текущее состояние. После этого условия согласовываются. Может быть, это будет на основе права аренды, но пока еще слишком рано что-то говорить", сказал министр энергетики.
Газохранилище "Северный Сох" расположено между Риштанским районом Ферганской области и Кадамжайским районом Баткенской области Кыргызстана. Ранее эта территория была спорной. Решение вопроса о совместном использовании газохранилища значительно упростился после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы между государствами.
Вопрос делимитации и демаркации государственной границы две страны успешно решили в прошлом году, подписав соглашение, по которому Узбекистан получил землю под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану перешло примерно 15 тысяч гектаров пастбищ. Парламенты обоих государств ратифицировали соглашение. Процесс делимитации завершился в январе 2023 года, когда президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров обменялись ратификационными грамотами.